Трутнев: организаторы второго Восточного экономического форума сработали на "хорошо"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Команда организаторов второго Восточного экономического форума заслужила оценку "хорошо", что подтверждается мнением его участников, заявил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Второй Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-3 сентября. В нем приняли участие 3500 делегатов из 59 девяти стран, включая премьер-министров Японии и Кореи. Участники форума подписали более 200 соглашений на сумму 1,76 трлн рублей.

"Сегодня я могу сказать, что мы вместе с Министерством по развитию Дальнего Востока этот экзамен сдали, оценку самому себе ставить нельзя, найдется, кому поставить, но мне кажется, что она будет не ниже, чем хорошо", - сказал Трутнев.

На форуме власти региона продемонстрировали итоги работы за год со времени первого Восточного форума, в частности, первые результаты мер поддержки инвесторов на территориях опережающего развития, где действуют налоговые и административные льготы.

"Во всех выступлениях предпринимателей прозвучало, что новые формы (поддержки - прим. ТАСС), которые мы здесь внедряем, работают. То же самое подтвердили и иностранные инвесторы", - сказал Трутнев.