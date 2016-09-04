Трутнев: Восточный экономический форум доказал, что он востребован

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что второй Восточный экономический форум доказал свою востребованность. Это отмечается в сообщении, предоставленном ТАСС отделом по работе со СМИ Восточного экономического форума.
"II Восточный экономический форум доказал, что он востребован. Мы видим, что у бизнеса есть желание приехать, и это приводит к оживлению деловой обстановки. Значит, форум проводится в правильном месте и в правильное время. В результате на Дальнем Востоке появляются новые проекты и предприятия", - приводятся слова Трутнева.
"Мы точно не остановимся на том пакете предложений и законов для Дальнего Востока, которые презентовали на форуме. Есть понимание, что III Восточный экономический форум должен быть другим, поэтому в следующем году обязательно появятся новые механизмы развития", - отметил вице-премьер.
Второй Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-3 сентября. По данным отдела по работе со СМИ форума, в нем участвовало 3500 человек из 56 стран, подписано 201 соглашение на общую сумму более 1,63 трлн рублей.