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Губернатор Приморья: ВЭФ-2016 прошел на более высоком уровне, чем предыдущий

Экономика и бизнес
4 сентября, 5:07 дата обновления: 4 сентября, 5:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В втором Восточном экономическом форуме приняли участие 3500 делегатов из 59 девяти стран, участники форума подписали более 200 соглашений на сумму 1,76 трлн рублей
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Владимир Миклушевский

Владимир Миклушевский

© Владимир Смирнов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский считает, что второй Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке прошел успешно и на более высоком уровне, чем первый. Такое мнение губернатор высказал в воскресенье ТАСС.

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"Мне кажется и по отзывам, и по общему настроению, по отзывам участников, что прошел он (форум - прим. ТАСС), конечно, на более высоком уровне, чем первый. <...> Просто первый форум мы готовили за полтора месяца. Это было безумно трудно в организационном плане, тем не менее, при наличии небольших проблем организационных, в содержательной части первый форум был признан полностью успешным. Если говорить про второй форум, то я считаю, здесь практически все организационные огрехи были устранены, дождик компенсировался теплотой наших сердец", - сказал Миклушевский.

По его словам, форум готовился не как теоретический с обсуждением макроэкономических проблем, а как прикладной, нацеленный на подписание различных соглашений.

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"Мы кстати с самого начала договорились с Юрием Петровичем (заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев - прим. ТАСС), что это будет не теоретический форум с обсуждением макроэкономических проблем, как в Давосе, например. Это будет абсолютно прикладной форум, и будет он измеряться количеством подписанных соглашений с объемами денежных сумм, средств, которые там фигурируют. Это будет главное мерило успеха нашего форума. И хочу сказать, что от форума к форуму количество таких соглашений с объемом денежных средств увеличивается, и этот как раз отвечает той задаче, которую мы первоначально перед собой ставили", - отметил губернатор.

Подготовка к третьему ВЭФу

Власти Приморья уже начали подготовку к третьему Восточному экономическому форуму, который должен пройти во Владивостоке осенью 2017 года, сообщил Миклушевский.

"Это как к отопительному сезону - я первое свое распоряжение подписываю 1 января всегда по подготовке к следующему отопительному сезону, когда еще предыдущий не закончился. Конечно, мы готовимся. Мы готовились к этому, ко второму форуму, очень тщательно. <...> У нас уже есть мысли, как сделать лучше. В этом смысле подготовка ко второму форуму, завершение практической реализации - это уже задел на будущее", - сказал Миклушевский.

Второй Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-3 сентября. В нем приняли участие 3500 делегатов из 59 девяти стран, включая премьер-министров Японии и Республики Корея. Участники форума подписали более 200 соглашений на сумму 1,76 трлн рублей.

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