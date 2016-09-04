Си Цзиньпин: странам G20 следует изменить политику с краткосрочной на долгосрочную

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры "Большой двадцатки" "должны изменить политику с краткосрочной на долгосрочную". Об этом на первом заседании открывшегося в воскресенье саммита G20 заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Перед лицом нынешних трудностей нам нужно использовать инновационные пути развития, которые станут новым драйвером роста", - считает председатель КНР Си Цзиньпин.

"В этом году мы уже достигли договоренностей по дорожной карте развития. Странам "Большой двадцатки" необходимо координировать всеобъемлющую фискальную, денежно-кредитную и структурную политику в ходе проведения реформ, наращивать международный спрос и создавать основы глобального роста", - заявил он.

Механизм реагирования на мировые кризисы

Си Цзиньпин указал, что страны "Большой двадцатки" должны стать элементами реагирования в связи с кризисом институтов глобального управления.

"Страны "Большой двадцатки" должны превратиться в механизм реагирования на кризисы в институтах глобального управления", - заявил он.