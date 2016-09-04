Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Си Цзиньпин: странам G20 следует изменить политику с краткосрочной на долгосрочную

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:46 UTC+3
Необходимо координировать всеобъемлющую фискальную, денежно-кредитную и структурную политику в ходе проведения реформ, наращивать международный спрос, заявил председатель КНР
Материал из 1 страницы
Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

© EPA/ALY SONG / POOL

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры "Большой двадцатки" "должны изменить политику с краткосрочной на долгосрочную". Об этом на первом заседании открывшегося в воскресенье саммита G20 заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Перед лицом нынешних трудностей нам нужно использовать инновационные пути развития, которые станут новым драйвером роста", - считает председатель КНР Си Цзиньпин.

"В этом году мы уже достигли договоренностей по дорожной карте развития. Странам "Большой двадцатки" необходимо координировать всеобъемлющую фискальную, денежно-кредитную и структурную политику в ходе проведения реформ, наращивать международный спрос и создавать основы глобального роста", - заявил он.

Механизм реагирования на мировые кризисы

Си Цзиньпин указал, что страны "Большой двадцатки" должны стать элементами реагирования в связи с кризисом институтов глобального управления. 

"Страны "Большой двадцатки" должны превратиться в механизм реагирования на кризисы в институтах глобального управления", - заявил он.

Смотрите также
G20. Хроника работы саммита

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Саммит G20
Персоны
Си Цзиньпин
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров подарил шести чеченским олимпийцам джипы Mercedes
2
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
3
"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по Сирии
4
G20. Хроника работы саммита
5
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
Темы дня
Реклама