МИД РФ: развитие БРИКС останется важным двигателем глобального экономического роста

ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Перспективы развития стран БРИКС продолжают играть роль важного двигателя глобального экономического роста. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье МИД РФ по итогам встречи лидеров БРИКС "на полях" саммита G20.

"Перспективы и темпы экономического роста стран БРИКС останутся важным двигателем глобального экономического роста", - отмечается в заявлении. "Лидеры подчеркнули важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства БРИКС, которое выстраивается на принципах открытости, солидарности, равенства, взаимопонимания, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в документе.

Обсуждая повестку дня саммита "Группы двадцати", лидеры стран БРИКС указали на большое значение инноваций как двигателя средне- и долгосрочного роста и устойчивого развития. Они подчеркнули роль ВТО как "краеугольного камня" многосторонней торговой системы и заявили о готовности выстраивать "эффективную и рациональную глобальную экономическую и финансовую архитектуру".

Лидеры БРИКС также подтвердили свою "искреннюю приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах" и напомнили о важности международного сотрудничества в сфере борьбы с этой угрозой.