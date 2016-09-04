Улюкаев: первый блок АЭС "Аккую" с высокой степенью уверенности будет сдан в срок

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Турция выполнила все свои обещания, касающиеся АЭС "Аккую", есть высокая степень уверенности, что первый блок АЭС будет введен в действие в установленные контрактом сроки, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"По атомной электростанции у нас ситуация весьма позитивно развивается. Турецкая сторона выполнила все свои обещания, внесла изменения в три закона республики, и придала этому проекту статус стратегического... Работа позитивна. Есть высокая степень уверенности в том, что в установленные контрактом сроки, по-моему семь лет, первый блок будет введен в действие", - сказал Улюкаев по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сооружение атомной станции в Турции при участии "Росатома" - один из крупнейших энергетических проектов между РФ и Турцией. АЭС в составе четырех блоков общей мощностью 4800 МВт сооружается на южном берегу Турции в провинции Мерсин. Общая стоимость проекта оценивается в $22 млрд. На сегодняшний день РФ уже вложила в сооружение атомной станции около $3 млрд.

Обслуживать АЭС будут турецкие специалисты, для этого студентам из Турции предоставлена возможность получить профильное образование в российских вузах. Кроме того, доля участия турецких компаний в проекте АЭС "Аккую" может составить порядка 40%, что эквивалентно заказам на сумму от $6 млрд до $8 млрд. Введение первого блока АЭС в эксплуатацию намечено на 2020 год.