Премьер Италии: экономическое развитие не должно вести к неравенству

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Экономическое развитие должно гарантировать справедливость, а не вести к росту неравенства. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Италии Маттео Ренци, участвующий в саммите G20.
"Мы должны уделять больше внимания равенству и справедливости в процессе экономического развития, которое должно быть гарантировано для всех", - сказал Ренци, выступая на открытии саммита "двадцатки".
Он также констатировал, что нужны годы, чтобы увидеть результаты реформ.
Как указывает агентство ANSA, президент США Барак Обама назвал правительство Ренци "примером хорошей работы".