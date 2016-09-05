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СМИ: Саудовская Аравия подняла цены на октябрьские поставки нефти для Азии и США

Экономика и бизнес
5 сентября, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
При этом для Азии стоимость арабской нефти все еще на 20 центов ниже регионального бенчмарка
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Крупнейший экспортер в мире, государственная нефтегазовая Saudi Aramco, повысила цены на арабскую легкую нефть для азиатских покупателей на 90 центов за баррель, а для американских - на 50 центов за баррель, сообщает Bloomberg.

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При этом для Азии стоимость арабской нефти все еще на 20 центов ниже регионального бенчмарка, отмечает агентство.

На другие сорта ближневосточной нефти цены для азиатского рынка поднялись в диапазоне 70-95 центов за баррель, для американского - в диапазоне 20-30 центов за баррель. При этом королевство снизило цены для северо- европейских и средиземноморских покупателей. Изменения цен касаются октябрьских поставок.

Ранее министр энергетики страны Халед аль Фалех заявил, что королевство не планирует увеличивать добычу до предельного уровня. Он позитивно оценил текущий спрос на азиатском рынке.

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