СМИ: Саудовская Аравия подняла цены на октябрьские поставки нефти для Азии и США

Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублейПроисшествия 5 сентября, 11:49
Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:42
Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту массового отравления детей в школе-интернатеНовости Урала 5 сентября, 11:40
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йогеПолитика 5 сентября, 11:21
Первый день каждого месяца назначен днем оказания помощи семьям погибших сотрудников МЧСОбщество 5 сентября, 11:19
Четыре палубных "Аллигатора" начнут испытания до конца 2016 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 11:18
"Вертолеты России" поставят заказчикам в 2016 году около 200 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:14
Томские ученые создали первый в РФ радиофармпрепарат для обнаружения сторожевых лимфоузловСибирь 5 сентября, 11:10
Круглый стол, посвященный итогам выполнения минских соглашений. ВидеотрансляцияПолитика 5 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Крупнейший экспортер в мире, государственная нефтегазовая Saudi Aramco, повысила цены на арабскую легкую нефть для азиатских покупателей на 90 центов за баррель, а для американских - на 50 центов за баррель, сообщает Bloomberg.
При этом для Азии стоимость арабской нефти все еще на 20 центов ниже регионального бенчмарка, отмечает агентство.
На другие сорта ближневосточной нефти цены для азиатского рынка поднялись в диапазоне 70-95 центов за баррель, для американского - в диапазоне 20-30 центов за баррель. При этом королевство снизило цены для северо- европейских и средиземноморских покупателей. Изменения цен касаются октябрьских поставок.
Ранее министр энергетики страны Халед аль Фалех заявил, что королевство не планирует увеличивать добычу до предельного уровня. Он позитивно оценил текущий спрос на азиатском рынке.