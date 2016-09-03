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Белоусов считает стоимость нефти для бюджета РФ 2017-2019 гг. в $40 за баррель разумной

Экономика и бизнес
3 сентября, 8:31 дата обновления: 3 сентября, 9:42 UTC+3
Помощник президента заявил, что опирается на прогноз, который уже есть у Минэкономразвития
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает стоимость нефти для бюджета РФ 2017-2019 гг. в $40 за баррель разумной.

"Я опираюсь на тот прогноз (который уже есть у Минэкономразвития - прим. ТАСС), там стоит цена на нефть 40 (долларов за баррель - прим. ТАСС), я считаю, что это разумно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что базовый сценарий стоимости нефти в $40 за баррель будет использован при формировании российского бюджета. Министр отметил, что среднегодовая цена на нефть в 2016 году, по прогнозам ведомства, составит $42 за баррель и вряд ли снизится в 2017-2019 годах.

Андрей Белоусов выступил за индивидуальные решения о выделении льгот по конкретным проектам на Дальнем Востоке.

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