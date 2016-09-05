Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решения

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Балансировка рынка нефти затянулась, заморозка добычи могла бы существенно ускорить стабилизацию рынка. Об этом заявил журналистам сегодня глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что балансировка рынка на сегодняшний день достаточно затянулась, уже более двух лет (она идет - прим. ТАСС). И, конечно, совместные меры, которые рассматривались в начале года, в том числе "заморозка", они могли бы более существенно приблизить дату балансировки соответствующих рынков", - сказал Новак.

"Это большая работа, и она обсуждается с начала года. И Россия всегда относилась к этому довольно положительно. Мы готовы, если такое решение будет, присоединиться (к заморозке добычи - прим. ТАСС)", - заявил министр.

Стабилизация рынка нефти

Глава Минэнерго РФ указал, что Москва и Эр-Рияд договорились о совместных действиях для стабилизации рынка нефти, для этого есть конкретные инструменты, в том числе "заморозка" добычи.

"Мы имеем ряд конкретных инструментов совместных действий, в том числе это и ранее обсуждавшиеся вопросы, касающиеся сохранения объемов добычи - так называемой заморозки. Мы договорились с моим коллегой что будет создана рабочая группа, которая будет вырабатывать рекомендации по совместным действиям по обеспечению сбалансированности и предсказуемости рынков", - сказал он.

"Мы договорились в октябре в Москве провести первое заседание российско-саудовской рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и газа", - сообщил Новак.

По мнению министра энергетики РФ, заморозка добычи благоприятно повлияет на ситуацию на рынке нефти.

Новак назвал подписание заявления с Эр-Риядом историческим моментом в отношениях между членами ОПЕК и теми, кто не входит в эту организацию.

Министр также отметил, что Иран должен получить возможность выйти на досанкционный уровень добычи нефти.