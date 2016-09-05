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Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решения

Экономика и бизнес
5 сентября, 12:59 UTC+3
По мнению министра энергетики РФ Александра Новака, "заморозка" добычи благоприятно повлияет на ситуацию на рынке
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Балансировка рынка нефти затянулась, заморозка добычи могла бы существенно ускорить стабилизацию рынка. Об этом заявил журналистам сегодня глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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"Мы считаем, что балансировка рынка на сегодняшний день достаточно затянулась, уже более двух лет (она идет - прим. ТАСС). И, конечно, совместные меры, которые рассматривались в начале года, в том числе "заморозка", они могли бы более существенно приблизить дату балансировки соответствующих рынков", - сказал Новак.

"Это большая работа, и она обсуждается с начала года. И Россия всегда относилась к этому довольно положительно. Мы готовы, если такое решение будет, присоединиться (к заморозке добычи - прим. ТАСС)", - заявил министр.

Стабилизация рынка нефти

Глава Минэнерго РФ указал, что Москва и Эр-Рияд договорились о совместных действиях для стабилизации рынка нефти, для этого есть конкретные инструменты, в том числе "заморозка" добычи.

"Мы имеем ряд конкретных инструментов совместных действий, в том числе это и ранее обсуждавшиеся вопросы, касающиеся сохранения объемов добычи - так называемой заморозки. Мы договорились с моим коллегой что будет создана рабочая группа, которая будет вырабатывать рекомендации по совместным действиям по обеспечению сбалансированности и предсказуемости рынков", - сказал он.

"Мы договорились в октябре в Москве провести первое заседание российско-саудовской рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и газа", - сообщил Новак.

По мнению министра энергетики РФ, заморозка добычи благоприятно повлияет на ситуацию на рынке нефти.

 

Новак назвал подписание заявления с Эр-Риядом историческим моментом в отношениях между членами ОПЕК и теми, кто не входит в эту организацию.

Министр также отметил, что Иран должен получить возможность выйти на досанкционный уровень добычи нефти.

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