Аль-Фалех: сотрудничество Саудовской Аравии и России впервые достигло такого уровня

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество между Саудовской Аравией и Россией в нефтяной сфере впервые достигло столь высокого уровня. Об этом в понедельник заявил министр энергетики королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех на пресс-конференции с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

"Настало подходящее время, чтобы принять решение о сотрудничестве", - заявил министр. При этом он добавил, что впервые отношения между двумя странами "вышли на столь высокий уровень".

В ходе пресс-конференции Новак и аль-Фалех объявили, что Москва и Эр-Рияд будут вести совместную работу для стабилизации рынка нефти.

Россия и Саудовская Аравия контролируют производство более 21% от мирового потребления нефти.

Способы стабилизации рынка

По мнению аль-Фалеха, "заморозка" уровня добычи нефти не является единственным способом стабилизации нефтяного рынка.

"Заморозка добычи - это не единственное решение", - сказал он.

Глава ведомства выразил мнение, что установление "потолка" производства нефти сейчас не актуально. Аль-Фалех также добавил, что цены на нефть сейчас "движутся в верном направлении".