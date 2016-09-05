ЦБ РФ снизил на 6 сентября курс доллара до 64,76 руб.

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России установил на 6 сентября официальный курс доллара на уровне 64,7644 руб., что на 1 руб. 10,40 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 1 руб. 34,57 копейки до 72,3742 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1 руб. 21,28 копейки до 68,1888 руб.