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Bloomberg оценило потери Samsung от отзыва Galaxy Note 7 в $1 млрд

Экономика и бизнес
5 сентября, 16:30 UTC+3
Южнокорейской компании предстоит отозвать около 2,5 млн смартфонов из-за рисков взрыва батарей
Материал из 1 страницы
Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 7

© EPA/JANNIS MATTAR

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Южнокорейской компании Samsung предстоит отозвать 2,5 млн смартфонов Galaxy Note 7 из-за рисков взрыва аккумуляторов. Агентство Bloomberg приводит подсчеты аналитиков из Credit Suisse Group AG, Daishin Securities Co. и Pelham Smithers Associates, которые оценивают потери Samsung в $1 млрд или меньше. В самой компании потери от глобального отзыва называть не стали, отметив при этом, что они будут "душераздирающими".

"Потенциальный ущерб для репутации компании в разы превышает краткосрочные финансовые потери", - отметил агентству профессор Национального университета Сингапура Чанг Си Джин.

Агентство отмечает, что провал настиг компанию в неудачное время: Samsung была на подъеме на фоне роста продаж флагманского смартфона Galaxy S7, благодаря которому акции компании выросли до рекорда в прошлом месяце, а квартальная прибыль компании продемонстрировала рекордный уровень за последние два года.

Samsung рассчитывала получить чистую прибыль в 2016 году в размере $20,6 млрд. Агентство отмечает, что $1 млрд потерь не превышает и 5% от этой суммы. Более того, часть затрат от масштабного отзыва смартфонов может понести дочернее подразделение Samsung, которое занимается выпуском аккумуляторов, речь идет о Samsung SDI Co. При этом Samsung не раскрывала компанию, которая поставляла батареи для Galaxy Note 7.

Старт продаж Galaxy Note 7 прошел в США 16 августа, компания рассчитывала опередить своего прямого конкурента - компанию Apple, которая 7 сентября должна представить новую версию iPhone. "Теперь преимущество испарилось", - отметил  аналитик IDC в Сингапуре Брайан Ма.

Массовый отзыв и остановка продаж смартфонов Galaxy Note 7 был объявлен 2 сентября. Решение было принято по итогам внутреннего расследования, всего зафиксировано 35 случаев взрывов батарей.

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