Samsung Electronics приостановила продажи смартфонов Galaxy Note 7

СЕУЛ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейская компания Samsung Electronics приостанавливает продажи телефонов Galaxy Note 7 после нескольких случаев возгорания аккумуляторов этих смартфонов. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Сеуле официальный представитель производителя.

"Из одного миллиона проданных смартфонов Galaxy Note 7 лишь 24 имели дефектную батарею", - заметил он, подтвердив, что возгорания телефонов действительно были связаны именно с этим фактом. "Мы предлагаем владельцам Galaxy Note 7 бесплатную замену аппарата", - сообщил представитель Samsung Electronics, отметив, что на это потребуется около двух недель.

О дате возобновления продаж пока не сообщается.

С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам.