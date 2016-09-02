Samsung Electronics приостановила продажи смартфонов Galaxy Note 7

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СЕУЛ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейская компания Samsung Electronics приостанавливает продажи телефонов Galaxy Note 7 после нескольких случаев возгорания аккумуляторов этих смартфонов. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Сеуле официальный представитель производителя.
"Из одного миллиона проданных смартфонов Galaxy Note 7 лишь 24 имели дефектную батарею", - заметил он, подтвердив, что возгорания телефонов действительно были связаны именно с этим фактом. "Мы предлагаем владельцам Galaxy Note 7 бесплатную замену аппарата", - сообщил представитель Samsung Electronics, отметив, что на это потребуется около двух недель.
О дате возобновления продаж пока не сообщается.
С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам.