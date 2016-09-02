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Samsung Electronics приостановила продажи смартфонов Galaxy Note 7

Экономика и бизнес
2 сентября, 11:39 дата обновления: 2 сентября, 11:46 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам
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© AP Photo/Ahn Young-joon

СЕУЛ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейская компания Samsung Electronics приостанавливает продажи телефонов Galaxy Note 7 после нескольких случаев возгорания аккумуляторов этих смартфонов. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Сеуле официальный представитель производителя.

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"Из одного миллиона проданных смартфонов Galaxy Note 7 лишь 24 имели дефектную батарею", - заметил он, подтвердив, что возгорания телефонов действительно были связаны именно с этим фактом. "Мы предлагаем владельцам Galaxy Note 7 бесплатную замену аппарата", - сообщил представитель Samsung Electronics, отметив, что на это потребуется около двух недель.

О дате возобновления продаж пока не сообщается.

С момента начала продаж в августе в мире было зарегистрировано несколько случаев взрывов батарей этих аппаратов, приводивших к пожарам.

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