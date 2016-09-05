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Росстандарт проверяет информацию о риске взрыва батареи смартфонов Samsung Galaxy Note 7

Экономика и бизнес
5 сентября, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что компания Samsung отзовет все выпущенные смартфоны Galaxy Note 7 из-за возможного самовозгорания
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© AP Photo/ahn Young-joon

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) проверяет информацию об опасности взрыва батареи флагманских смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"В целях проверки данной информации Росстандартом, в соответствии с положениями Федерального закона "О техническом регулировании", направлен запрос в ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" о предоставлении необходимых разъяснений и материалов по этой проблеме", - сказано в пресс-релизе ведомства.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что компания Samsung отзовет все выпущенные смартфоны Galaxy Note 7 из-за возможного самовозгорания аккумулятора.

Росстандарт отмечет, что примет необходимое решение по результатам анализа полученных материалов. Информацию обо всех дальнейших действиях по данной проблеме ведомство будет публиковать дополнительно.

Когда будет продаваться флагман Samsung Galaxy Note 7 в России, пока не известно. Однако, его ожидаемая цена составляет, по данным интернет-магазина Samsung, - 64,99 тыс. руб.

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