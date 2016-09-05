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Миллер: предложение о поставках газа в Европу по "Турецкому потоку" выдвинула Турция

Экономика и бизнес
5 сентября, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
"Турецкая сторона предлагает рассмотреть возможность поставок газа на европейский рынок в направлении турецко-греческой границы", - заявил глава Газпрома
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Турецкая сторона предложила рассмотреть возможность поставок газа в Европу в рамках "Турецкого потока" через границу с Грецией. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" из Ханчжоу, где состоялась встреча лидеров "двадцатки", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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"Поднимался турецкой стороной и вопрос по поставкам по этому газопроводу ("Турецкий поток") газа в Европу. В частности, турецкая сторона предлагает рассмотреть возможность поставок газа на европейский рынок в направлении турецко-греческой границы. Мы договорились, что в этом направлении будут начаты изыскания", - отметил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что в октябре текущего года предполагается выйти на согласование и подписание проекта межправсоглашения, а также начало работ по реализации первой ветки "Турецкого потока" после получения всех необходимых разрешений на строительство и изыскания в территориальных водах Турции.

Проект "Турецкий поток"

Проект "Турецкий поток" был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока". Планировалось, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Газопровод должен пройти 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км - в новом коридоре в направлении европейской части Турции.

Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка. 1 декабря 2014 года "Газпром" и турецкая компания Botas подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" мощностью 63 млрд куб. метров газа в год из России в направлении Турции через Черное море. В 2015 году министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что на первом этапе речь идет о прокладке двух веток газопровода.

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