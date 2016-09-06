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Министр нефти Венесуэлы отметил важность соглашения Москвы и Эр-Рияда

Экономика и бизнес
6 сентября, 2:40 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, сентября. /ТАСС
Эулохио дель Пино подчеркнул, что заявление "является важным этапом координации и совместных действий крупнейшего производителя нефти в ОПЕК и одного из крупнейших производителей, не входящих в ОПЕК"
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МЕХИКО, 6 сентября. /ТАСС/. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино приветствовал договоренности между Россией и Саудовской Аравией, касающиеся совместных действий в целях стабилизации цен на нефть. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба венесуэльского ведомства.

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"Это заявление, сказал дель Пино, является важным этапом координации и совместных действий крупнейшего производителя нефти в ОПЕК и одного из крупнейших производителей, не входящих в ОПЕК", - говорится в сообщении.

"Кроме того, эта инициатива согласуется со стратегией, над которой работает в последние месяцы Венесуэла по указанию президента Николаса Мадуро с целью скрепления договоренности между крупнейшими производителями нефти", - подчеркивает венесуэльская сторона.

В сообщении также отмечается, что республика "представила генеральному секретарю ОПЕК конкретное альтернативное предложение, чтобы оно было рассмотрено на министерской встрече в Алжире в рамках 15-го Международного энергетического форума". По словам ведомства, Венесуэла пытается достигнуть соглашения, "в котором будут сбалансированы существующие в ОПЕК позиции" и которое "позволит стабилизировать как объем поставок на рынки, так и честную для производителей цену".

Ранее в понедельник Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают "заморозку" объемов добычи нефти на 3 или 6 месяцев.

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