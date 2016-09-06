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Столыпинский клуб обнародует доклад о первоочередных мерах в российской экономике

Экономика и бизнес
6 сентября, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
"Это будут изменения, которые стимулировали бы сегодня (экономику)", - заявил председатель президиума Столыпинского клуба БорисТитов
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Председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов

Председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столыпинский клуб на следующей неделе обнародует доклад с предложением первоочередных экономических мер. Об этом сообщил журналистам уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов.

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"Мы как Столыпинский клуб 13 сентября будем выходить с первоочередными мерами, которые необходимы для российской экономики", - сказал он.

По словам Титова, документ разрабатывался совместно с Российской академии наук, Финансовой академией, частными институтами и консалтинговыми компаниями, в том числе международными.

"Это будут изменения, которые стимулировали бы сегодня (экономику). Главная цель этого документа - восстановление роста в начале следующего года, переход от падения рынка к росту экономики, притоку инвестиций и росту реальной заработной платы", - отметил Титов.

Столыпинский клуб назван в честь премьер-министра России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, который осуществил масштабную программу реформ в российской экономике. Члены клуба называют себя "рыночниками-реалистами" и по многим направлениям высказывают точку зрения, которая противоречит заявлениям представителей финансово-экономического блока правительства и Центрального банка.

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