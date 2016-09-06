Столыпинский клуб обнародует доклад о первоочередных мерах в российской экономике

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столыпинский клуб на следующей неделе обнародует доклад с предложением первоочередных экономических мер. Об этом сообщил журналистам уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов.

"Мы как Столыпинский клуб 13 сентября будем выходить с первоочередными мерами, которые необходимы для российской экономики", - сказал он.

По словам Титова, документ разрабатывался совместно с Российской академии наук, Финансовой академией, частными институтами и консалтинговыми компаниями, в том числе международными.

"Это будут изменения, которые стимулировали бы сегодня (экономику). Главная цель этого документа - восстановление роста в начале следующего года, переход от падения рынка к росту экономики, притоку инвестиций и росту реальной заработной платы", - отметил Титов.

Столыпинский клуб назван в честь премьер-министра России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, который осуществил масштабную программу реформ в российской экономике. Члены клуба называют себя "рыночниками-реалистами" и по многим направлениям высказывают точку зрения, которая противоречит заявлениям представителей финансово-экономического блока правительства и Центрального банка.