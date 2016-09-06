МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности генерального директора "Т Плюс" назначен Андрей Вагнер, сообщает пресс-служба компании.

Вагнер заявил, что компания продолжает работать в нормальном режиме во всех 16 регионах присутствия. "Все станции и теплосетевые компании проводят плановую подготовку оборудования к работе в осенне - зимний период", - цитирует пресс-служба Вагнера.

Также, согласно сообщению компании, "Т Плюс" сотрудничает со следствием и предоставляет все требуемые документы в рамках уголовного дела о коррупции в Республике Коми".

Задержание по делу экс-руководства Коми

Накануне стало известно о задержании главы энергохолдинга Бориса Вайнзихера, а также совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика по подозрению в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Коми.

Еще одним фигурантом этого дела стал находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин.

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов Вайнзихер, Ольховик и Слободин, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Коми взятки за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление других льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории республики.

О компании

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл и энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находится 60 электростанций, более 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей, что позволяет ежегодно вырабатывать и подавать потребителям около 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВт.ч электроэнергии. На долю группы приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны.

В состав группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших "КЭС Холдингу" ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".