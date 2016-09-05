Гендир "Вымпелкома", совладелец "Ренова" и гендир "Т Плюс" подозреваются в даче взяток

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор "Вымпелкома" Михаил Слободин, управляющий директор группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик и генеральный директор энергохолдинга ПАО "Т Плюс" (входит в группу "Ренова") Борис Вайнзихер подозреваются в даче многомиллионных взяток бывшим руководителям Республики Коми, которые сами являются фигурантами громкого "дела Гайзера".

Взятки почти на миллиард

5 сентября в первой половине дня следователи Следственного комитета РФ при поддержке УФСБ по Республике Коми и ФСБ России нагрянули с обысками в компанию "Ренова" на Малой Ордынке и в офис "Т-Плюс". Как сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, в компании "Ренова" проводилась выемка документов и другие неотложные следственные действия. Позже стало известно, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о даче взяток бывшими и действующими руководителями ЗАО "Комплексные энергетические компании" (КЭС). Как сообщил ТАСС официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, уголовное дело в их отношении расследуется по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

По итогам обысков следователи сначала допросили, а уже потом задержали в качестве подозреваемых двух из трех фигурантов дела - Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера, которые ранее являлись руководителями ЗАО "КЭС", правопреемником которого стало ПАО "Т Плюс", входящее в группу компаний "Ренова".

"По данным следствия, в течение 2007 - 2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми", - сообщил Маркин.

Он пояснил, что деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных теми, кто взятки брал. "Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн рублей", - уточнил представитель СК.

По словам Маркина, когда ЗАО "КЭС" руководили Ольховик и Вайнзихер, по их указаниям в качестве незаконного денежного вознаграждения на расчетные счета аффилированных взяткополучателями компаний было перечислено не менее 177 и 89 млн рублей соответственно.

Следователи СК намерены добиваться ареста и Ольховика, и Вайнзихера. "В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Маркин.

Гендиректора "Вымпелкома" ищут

Еще один фигурант громкого дела - генеральный директор ПАО "Вымпелком" Михаил Слободин, в прошлом также руководивший компанией ЗАО "КЭС". "Местонахождение Михаила Слободина устанавливается", - сообщил Маркин. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, "Слободин уехал за рубеж и в настоящее время находится в Лондоне".

По данным источника, в деле о даче многомиллионной взятки экс-руководству Коми могут появиться и новые фигуранты. "Следователи продолжают устанавливать лиц, причастных к совершению этого преступления", - пояснил собеседник агентства.

Как заметил Маркин, фигурантами дела являются "и другие пока не установленные лица".

38% акций ушли в офшор

Кроме того, Маркин сообщил, что, согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО "Коми энергосбытовая компания", принадлежащих аффилированной с ЗАО "КЭС" офшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность офшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми. Стоимость этих акций составляет не менее 100 млн рублей.

Комментарий компаний

Компания "Вымпелком" не комментирует ситуацию вокруг уголовного дела, а также информацию о местонахождении гендиректора. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь "Вымпелкома" Анна Айбашева. "Никаких комментариев", - сказала она.

Официальный представитель группы "Ренова" Андрей Шторх сообщил ТАСС, что компания связывает следственные действия в своем офисе в центре Москвы с работой энергетического предприятия "Т Плюс" в Коми во время губернаторства Вячеслава Гайзера. По его словам, в компании настроены на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, все сотрудники работают в обычном режиме. Позже Шторх сообщил, уже после официального заявления Маркина, что "у него нет данных о задержании кого-либо из сотрудников".

Вайнзихер возглавил ПАО "Т Плюс" в 2012 году. Она является крупнейшей российской частной компанией, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Компания объединяет 59 электростанций, среди которых 53 ТЭЦ, четыре ГРЭС и две ГЭС.

"Пресечь безответственность"

Еще в начале августа президент РФ Владимир Путин и врио главы Коми Сергей Гапликов обсуждали ситуацию с подготовкой Воркуты к предстоящей зиме. На встрече Гапликов заявил об угрозе срыва отопительного сезона из-за высокой аварийности энергообъектов "Воркутинских ТЭЦ" (включает ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, центральную водогрейную котельную Воркуты, которые почти полностью обеспечивают Воркуту теплом и горячей водой). Как отметил врио главы Коми, энергосистема республики в течение последних лет практически не модернизировалась.

"За 2015 год аварийная ситуация ухудшилась - 142% аварийных случаев. За пять месяцев только этого года у нас увеличилась аварийность - 133%, - констатировал Гапликов. - И на сегодня это приводит к состоянию невозможности создать в том числе и резервную 220-ю линию, осуществить ее перекладку с тем, чтобы обеспечить надежность работы".

По его словам, оборудование, которое действует на станции, находится в критическом состоянии: девять котлов находятся в ремонте, три - "в более или менее поддерживаемом состоянии", остальные требуют капитального ремонта. В результате Воркутинская и Интинская энергосистемы были включены Минэнерго в число кризисных, имеющих угрозу отключения.

Как пояснил Гапликов на встрече с Путиным, Воркутинская ТЭЦ принадлежит ПАО "Т Плюс", у которого есть филиал в регионе. "Они всю эту энергосистему вместо того, чтобы начать работать, вывели в отдельное ООО, которое находится в Воркуте, и в мае месяце на совете директоров приняли решение продать ее на публичных торгах вместо того, чтобы выполнить все решения, привести систему в порядок", - рассказал Гапликов.

"И я Вас прошу, Владимир Владимирович, (разобраться - прим. ТАСС) в этой ситуации, хотя собственники нам объясняют, что там накоплена задолженность за прошедшие пять лет (эта задолженность от одной компании, аффилированной с кипрской офшорной компанией)", - сказал врио главы Коми. "Обязательно так и сделаем. Эта безответственность должна быть пресечена", - ответил ему Путин.

Прокурорская проверка

Уже на следующий день после этой встречи Генпрокуратура РФ организовала в Воркуте проверку. "Прокуратура всесторонне изучит законность расходования теплоснабжающей организацией денежных средств, полученных от населения, а также проверит, имели ли место факты преднамеренного ухудшения ее финансового положения, нецелевого использования имущественных активов. По итогам проверки будет определено, не является ли выставление Воркутинской ТЭЦ на продажу способом скрыть допущенные при ее эксплуатации нарушения", - сообщили ранее в Генпрокуратуре.

Долг коммунальных предприятий Воркуты перед ТЭЦ превысил 5 млрд рублей, из них 4 млрд - у ООО "Тепловые сети Воркуты", собиравшего средства с потребителей.

В Генпрокуратуре заверили, что в ходе проверки совместно с правоохранительными и контролирующими органами будет дана юридическая оценка причинам невыполнения эксплуатантом теплоэлектроцентрали мероприятий по ее надлежащему содержанию и ремонту. "По всем выявленным нарушениям органами прокуратуры незамедлительно будет принят комплекс мер реагирования, направленных, в первую очередь, на своевременную подачу тепловой энергии жителям города Воркуты и безусловное привлечение всех виновных лиц к установленной законом ответственности", - отметили в прокуратуре.

Позже гендиректор "Т Плюс" Борис Вайнзихер докладывал вице-премьеру Аркадию Дворковичу о готовности города к зиме, что "ни текущей энергетической безопасности, ни надежному прохождению осенне-зимнего периода в Воркуте ничто не угрожает".

Дело Гайзера

"Дело Гайзера", в свою очередь, теперь может пополниться еще одним эпизодом. Как сообщил источник в правоохранительных органах, "материалы о получении взяток на сумму более 800 млн рублей от представителей энергокомпании ЗАО "КЭС" станет еще одним эпизодом в большом уголовном деле о создании преступного сообщества, где фигурируют бывшие руководители Коми, в том числе экс- глава республики Вячеслав Гайзер".

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был задержан 20 сентября прошлого года в Москве. Фигурантами дела стали еще 18 человек, в том числе его заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства республики Константин Ромаданов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, экс- сенатор от региона Евгений Самойлов. Все фигуранты дела обвиняются по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой". По данным следствия, размер причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

В конце сентября прошлого года указом президента РФ Гайзер был отстранен от должности.