Матвиенко призвала обеспечить доступ к средствам федерального бюджета для частных банков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что доступ к средствам федерального бюджета, размещаемым в финансовой системе РФ, должны получить не только государственные, но и частные банки.

"Знаю, что и в Минфине, и в Банке России обсуждаются критерии доступа банков к временно свободным средствам федерального бюджета, подходы к размещению страховых резервов, пенсионных накоплений, а также методики применения инструментов рефинансирования Банка России", - заявила во вторник сенатор на расширенном заседании Межрегионального банковского совета.

Матвиенко сослалась на приказ Федерального казначейства о размещении средств федерального бюджета в банках с капиталом свыше 250 миллиардов рублей. "По нашему мнению, такой подход не будет способствовать равномерному распределению бюджетных ресурсов по финансовой системе. И тем более развитию конкуренции на банковском рынке", - указала она.

"Считаю, что доступ к этим средствам должны получить не только государственные, но и частные банки. И для этого необходимо использовать рейтинг как наиболее объективный критерий отбора", - заключила спикер Совфеда.