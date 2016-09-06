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Матвиенко призвала обеспечить доступ к средствам федерального бюджета для частных банков

Экономика и бизнес
6 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
"Доступ к этим средствам должны получить не только государственные, но и частные банки. И для этого необходимо использовать рейтинг как наиболее объективный критерий отбора", - отметила спикер Совфеда
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что доступ к средствам федерального бюджета, размещаемым в финансовой системе РФ, должны получить не только государственные, но и частные банки.

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"Знаю, что и в Минфине, и в Банке России обсуждаются критерии доступа банков к временно свободным средствам федерального бюджета, подходы к размещению страховых резервов, пенсионных накоплений, а также методики применения инструментов рефинансирования Банка России", - заявила во вторник сенатор на расширенном заседании Межрегионального банковского совета.

Матвиенко сослалась на приказ Федерального казначейства о размещении средств федерального бюджета в банках с капиталом свыше 250 миллиардов рублей. "По нашему мнению, такой подход не будет способствовать равномерному распределению бюджетных ресурсов по финансовой системе. И тем более развитию конкуренции на банковском рынке", - указала она.

"Считаю, что доступ к этим средствам должны получить не только государственные, но и частные банки. И для этого необходимо использовать рейтинг как наиболее объективный критерий отбора", - заключила спикер Совфеда.

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