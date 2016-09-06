Казахстан отменил ограничения на поставку продукции животного происхождения из России

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана отменил ограничения на поставку продукции животного происхождения из России. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
"Со 2 сентября 2016 года отменены ранее введенные ограничения на поставку из Российской Федерации в Республику Казахстан сельскохозяйственных и диких животных, генетического материала, сырья и продукции, полученной от животных, рогокопытного сырья (рога, панты, копыта), кожевенного сырья (шкуры лошадей, оленей и диких животных)", - говорится в сообщении.
Тем не менее отмечается, что ограничения на ввоз живых оленей и продукции, полученной от оленей, сохраняются. Также все еще запрещены поставки сельскохозяйственных и диких животных, генетического материала, сырья и продукции, полученной от животных и рогокопытного сырья из Ямало-Ненецкого автономного округа.
3 августа 2016 года Казахстан ввел временные ограничения на поставку крупного рогатого скота из России из-за вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе.