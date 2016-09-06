В ЦБ РФ не исключают размещения бондов в юанях

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк России не исключает размещения в этом году суверенных евробондов, номинированных в юанях. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Я считаю, что есть такая возможность (размещения евробондов в юанях на Московской бирже - прим. ред.). Мы стараемся это делать", - сказал он.