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В ЦБ РФ не исключают размещения бондов в юанях

Экономика и бизнес
6 сентября, 17:52 UTC+3
"Я считаю, что есть такая возможность", - заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк России не исключает размещения в этом году суверенных евробондов, номинированных в юанях. Об этом сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Я считаю, что есть такая возможность (размещения евробондов в юанях на Московской бирже - прим. ред.). Мы стараемся это делать", - сказал он. 

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