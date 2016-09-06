Путин: инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 5,7-5,9%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция по итогам 2016 года может составить около 5,7-5,9%. "В этом году мы ожидаем (инфляцию в размере) меньше 6%, это будет где-то 5,7-5,9%", - заявил он на встрече с фракцией "Единой России".

Глава государства подчеркнул, что индексация пенсий в 2017 году будет полностью зависеть от фактического роста цен в 2016 году. Путин отметил, что ни в одном из министерств кабмина нет чиновников, которые бы хотели "совершить какую-то гадость и чего-то недодать нашим гражданам".

По словам президента, в предыдущие годы основные доходы федерального бюджета формировались за счет продажи углеводородов, однако в 2016 году доля таких поступлений составит лишь 36%. Путин подчеркнул, что в этой ситуации Минфин и другие ведомства "стремятся не то что недодать, стремятся не разрушить пенсионную систему".

Он подчеркнул, что, в отличие от прошлых индексаций, выплаты в 5 тыс. рублей получат как неработающие, так и работающие пенсионеры. Всего на эти цели предусмотрено более 220 млрд рублей.