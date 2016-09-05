Инфляция в РФ в августе была нулевой

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/.Инфляция в России в августе 2016 года была на нулевом уровне, с начала года составила 3,9%. В годовом выражении инфляция в августе сложилась на уровне 6,9%, сообщается в материалах Росстата.

Для сравнения, в августе 2015 года рост потребительских цен составил 0,4%, а с начала 2015 года - 9,8%.

В прошлом месяце на общее удешевление продовольственных товаров в значительной степени повлияло сезонное снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции, отмечает Росстат.

Так, цены на овощи снизились на 17,5%, в том числе на свежие помидоры и огурцы - на 32,6% и 19,1% соответственно, белокочанную капусту - на 19,7%, картофель - на 18,6%. В то же время на 9,1% выросли цены на лимоны, на 3,2% - на апельсины.

Удешевление плодоовощной продукции зафиксировано практически во всех субъектах РФ. При этом в 23 субъектах отмечалось снижение цен на 10% и более, в частности, в Тверской области - на 15,5%, Ставропольском крае - на 15,1%.

В то же время в группе круп и бобовых существенный прирост цен отмечался на гречневую крупу - 2%, горох и фасоль - 1,1%. В группе рыбопродуктов цены на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы выросли на 1,3%, охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород, икру лососевых рыб, рыбные консервы - на 0,6-1%. В то же время неразделанная и разделанная мороженая рыба (кроме лососевых пород) стала дешевле на 0,8% и 0,2% соответственно.

На 0,8-1,7% отмечалось увеличение цен на свинину, мясо кур, национальные сыры и брынзу, овощные консервы для детского питания, мед, кетчуп, майонез и черный перец.

Рост цен на товары для школьников

В августе среди наблюдаемых непродовольственных товаров существенно подорожало газомоторное топливо - на 4,1%.

Кроме того, накануне нового учебного года заметный рост цен был зафиксирован на товары для школьников. На 3,5% подорожали ранцы и рюкзаки, на 2,8% - учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, на 1,1-2,2% - тетради, альбомы для рисования, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, отдельные виды одежды, обуви и трикотажных изделий.

Одновременно на 0,2-0,6% подешевели смартфоны, сотовые телефоны, телевизоры, персональные компьютеры, флеш-накопители USB, стиральные машины, детские велосипеды, роликовые коньки, женские летние туфли, босоножки с верхом из искусственной кожи и свежесрезанные цветы.

В августе подорожали туры в Европу и услуги образования

В прошлом месяце среди наблюдаемых видов услуг зарубежного туризма на 1,8-2,1% увеличилась стоимость туров на отдых в Испании, экскурсионных поездок в Финляндию и автобусных экскурсионных поездок по городам Европы.

В преддверии нового учебного года отмечался рост цен на услуги образования. Так, обучение в образовательных организациях высшего профессионального образования стало обходиться дороже на 1%, среднего профессионального образования - на 0,9%.

Среди услуг пассажирского транспорта на 1,6% выросли тарифы на услуги воздушного транспорта, на 0,7% - междугородного автобуса и городского такси. Кроме того, проезд в купейных вагонах скорых нефирменных поездов дальнего следования стал дороже на 0,6%, фирменных - подешевел на 0,5%.

Из остальных наблюдаемых видов услуг на 2,3% дороже стали услуги нотариуса, на 0,9-1,1% выросли цены на пошив и химчистку одежды, а также на отдельные виды услуг сотовой связи.