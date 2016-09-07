Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за восемь месяцев выросла в три раза

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка России по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за восемь месяцев 2016 года составила 322,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза. Об этом говорится в сообщении банка.

В августе банк получил чистую прибыль в размере 47,8 млрд руб.

Чистый процентный доход банка в январе - августе составил 734,9 млрд руб., что на 51,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Процентные доходы увеличились на 6,3% за счет роста объема работающих активов, процентные расходы сократились на 21,3% из-за замещения госфинансирования средствами клиентов и снижения уровня процентных ставок относительно прошлого года.

Чистый комиссионный доход увеличился по сравнению с 8 месяцами 2015 года на 22,8% и достиг 198,4 млрд руб. Основной прирост обеспечивали операции с банковскими картами, эквайринг и банковское страхование.

Расходы на совокупные резервы снизились за отчетный период на 64,1 млрд руб. относительно 8 месяцев прошлого года и составили 213,7 млрд руб. Резервы вдвое покрывают просроченную задолженность, отмечает Сбербанк.