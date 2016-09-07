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Россия и Япония подписали на ВЭФ около 20 соглашений на $1,3 млрд

Экономика и бизнес
7 сентября, 10:20 UTC+3
Министр по развитию Дальнего Востока РФ в рамках визита в Японию намерен провести переговоры с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами
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Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка

© Егор Алеев/ТАСС

ТОКИО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Россия и Япония на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали около 20 соглашений на сумму более чем $1,3 млрд. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока РФ Александр Галушка перед началом встречи с главой Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

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"Мы подводили сейчас итоги форума, посмотрели соглашения, которые были подписаны между японскими партнерами и российскими партнерами по взаимодействию, сотрудничеству. Таких соглашений было заключено около 20 на сумму инвестиций более 1,3 млрд долларов США", - сказал он.

Галушка находится с визитом в Японии, который стал продолжением недавно завершившихся переговоров 2-го Восточного экономического форума (ВЭФ). Японскую делегацию на нем возглавлял премьер-министр Синдзо Абэ, а Сэко, который ранее был назначен на должность министра, ответственного за развитие экономических отношений с Россией, стал одним из ключевых членов японской делегации.

В рамках визита глава Минвостокразвития также проведет переговоры с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председателем совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries ("Кавасаки хэви индастриз") Сигэру Мураямой, руководством Японского банка для международного развития (JBIC).

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