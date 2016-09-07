Минсельхоз собирается привлечь 1 млрд руб. из ФРП на проекты по переработке в АПК

Более пяти тысяч человек на Урале оставались без света из-за непогодыНовости Урала 7 сентября, 11:33
Танцы, велозаезд и "Московское кино": куда пойти на День города в столицеОбщество 7 сентября, 11:32
Памфилова: действующее выборное законодательство позволяет провести честные выборыПолитика 7 сентября, 11:31
Объем ж/д перевозок зерна в порты РФ за 8 месяцев 2016 года увеличился на 7%, до 4,1 млн тТранспорт 7 сентября, 11:27
В Ярославле начались траурные мероприятия в память о погибшей команде ХК "Локомотив"Общество 7 сентября, 11:22
Новый альбом Селин Дион стал бестселлером через неделю после выходаКультура 7 сентября, 11:13
Долгов: подвижек со стороны Вашингтона в деле Виктора Бута пока нетПолитика 7 сентября, 11:12
На Украине опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018 в РоссииСпорт 7 сентября, 11:07
Почти три четверти жителей Приднестровья пойдут на выборы в ГосдумуПолитика 7 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ ведет переговоры с Минпромтогром по использованию средств Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по переработке в АПК. Об этом заявил замглавы Минсельхоза Евгений Громыко на конференции "Причерноморское зерно и масличные".
"Минсельхоз уже начал обсуждение, уже ведем переговоры с Минпромторгом о возможности использования Фонда развития промышленности на аграрный лад. Уже 1 млрд руб. В этом году договорились изыскать и через этот фонд для обрабатывающей промышленности применить. До создания нового инструмента как минимум миллиард на 2017 г.", - сказал он.
Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.
Для реализации промышленно-технологических проектов фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Действуют четыре программы займов - "Проекты развития", "Проекты консорциумов", "Проекты станкостроения" и "Лизинговые проекты".
Фонд основан в конце 2014 г. по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития.
Минсельхоз может вернуться к вопросу об экспортной пошлине на пшеницу в начале 2018 года, заявил Громыко.
"Разработан проект постановления правительства об обнулении вывозной таможенной пошлины (на пшеницу - прим. ред.) до 1 июля 2018 года. Это даст нам возможность внимательно осмотреться, оценить плюсы и минусы этого момента, и потом уже, в начале 2018 года, возможно, вернуться к обсуждению этого вопроса", - сказал он.