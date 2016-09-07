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Минсельхоз собирается привлечь 1 млрд руб. из ФРП на проекты по переработке в АПК

Экономика и бизнес
7 сентября, 11:05 UTC+3
Действуют четыре программы займов - "Проекты развития", "Проекты консорциумов", "Проекты станкостроения" и "Лизинговые проекты"
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ ведет переговоры с Минпромтогром по использованию средств Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по переработке в АПК. Об этом заявил замглавы Минсельхоза Евгений Громыко на конференции "Причерноморское зерно и масличные".

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"Минсельхоз уже начал обсуждение, уже ведем переговоры с Минпромторгом о возможности использования Фонда развития промышленности на аграрный лад. Уже 1 млрд руб. В этом году договорились изыскать и через этот фонд для обрабатывающей промышленности применить. До создания нового инструмента как минимум миллиард на 2017 г.", - сказал он.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Для реализации промышленно-технологических проектов фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Действуют четыре программы займов - "Проекты развития", "Проекты консорциумов", "Проекты станкостроения" и "Лизинговые проекты".

Фонд основан в конце 2014 г. по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития.

Вопрос об экспортной пшенице

Минсельхоз может вернуться к вопросу об экспортной пошлине на пшеницу в начале 2018 года, заявил Громыко.

"Разработан проект постановления правительства об обнулении вывозной таможенной пошлины (на пшеницу - прим. ред.) до 1 июля 2018 года. Это даст нам возможность внимательно осмотреться, оценить плюсы и минусы этого момента, и потом уже, в начале 2018 года, возможно, вернуться к обсуждению этого вопроса", - сказал он.

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