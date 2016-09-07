Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин предлагает не отбирать новые месторождения нефти в качестве пилотных для НДД

Экономика и бизнес
7 сентября, 12:15 UTC+3 УЛАН-УДЭ 7, сентября. /ТАСС
По словам замминистра финансов, Минфин не намерен ухудшать налоговый режим для новых нефтяных месторождений в рамках нового закона о налогообложении нефтяной отрасли
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Минфин предлагает не отбирать новые нефтяные месторождения в качестве пилотных проектов для налога на добавленный доход (НДД), а только старые месторождения. Об этом журналистам сказал заместитель министра финансов Илья Трунин.

"Новые (месторождения), поскольку у них и так сейчас налоговая нагрузка минимальная, можно не отбирать (для НДД - прим. ред.) пилотные проекты, все это перевести. Старые - поскольку там объем добычи большой, а объем доходов под большим риском, их отобрать (в качестве пилотов для НДД - прим. ред.)", - сказал он.

По словам Трунина, Минфин не намерен ухудшать налоговый режим для новых нефтяных месторождений в рамках нового закона о налогообложении нефтяной отрасли.

Смотрите также
Зампред ВЭБа: цена на нефть в 2017 г. может подняться выше $55 за баррель

"Для гринфилдов (новые месторождения - прим. ред.) у нас сейчас уже действует один режим, для браунфилдов (старые месторождения - прим. ред.) - другой. Наша задача - не ухудшить режим для гринфилдов, тот, который сейчас существует, поэтому там параметры немножко другие, но это не значит, что от кого-то бюджет получит меньше, от кого-то больше. Получит в бюджет больше от тех, где будет больше добавленный доход. Вначале бюджет по браунфилдам получит меньше. И это одна из проблем этого налога", - отметил он.

Ранее министр энергетики Александр Новак говорил, что Минэнерго почти достигло компромисса по налогообложению нефтяной отрасли с Минфином. По словам первого замминистра энергетики Алексея Текслера, министерства согласовали основные подходы по новой системе налогообложения нефтяной отрасли, спорные моменты реально разрешить до конца года.

Министерства финансов и энергетики долгое время не могли договориться о налоговой реформе нефтяной отрасли, предполагающей переход с фиксированного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который зависит от добычи, на гибкую систему - налог на добавленный доход (НДД). НДД составит 50%, а вместо пошлины и НДПИ будет взиматься лишь НДПИ.

Квоты на объем добычи 

Минфин также предлагает установить квоты на объем добычи нефти на пилотных проектах для налога на добавленный доход.

"Наше предложение - установить какой-то предельный объем добычи и в рамках него распределить между компаниями, по какому-то принципу функциональному", - сказал он.

Министерства финансов и энергетики долгое время не могли договориться о налоговой реформе нефтяной отрасли, предполагающей переход с фиксированного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который зависит от добычи, на гибкую систему - налог на добавленный доход (НДД). НДД составит 50%, а вместо пошлины и НДПИ будет взиматься лишь НДПИ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Мировые цены на нефть
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Два украинца пытались незаконно пересечь границу в Крыму
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Путин не планирует встреч с Порошенко
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ
Темы дня
Реклама