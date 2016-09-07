Зампред ВЭБа: цена на нефть в 2017 г. может подняться выше $55 за баррель

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть в 2017 г. может подняться выше $55 за баррель на фоне заявления России и Саудовской Аравии о взаимодействии для поддержания стабильности на нефтяном рынке, считает зампред ВЭБа Андрей Клепач.
"На следующий год цены на нефть будут выше, чем сейчас. Не думаю, что на конец этого года они сильно изменятся. На следующий - $51-55 за баррель, может быть выше", - заявил он журналистам.
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев ранее заявил, что базовый сценарий стоимости нефти в $40 за баррель будет использован при формировании российского бюджета. Министр отмечал, что среднегодовая цена на нефть в 2016 г., по прогнозам ведомства, составит $42 за баррель и вряд ли снизится в 2017-2019 гг.
5 сентября Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи нефти на 3 или 6 месяцев.
ВЭБ оценивает снижение ВВП РФ в 2016 г. в 0,7%, сказал Клепач.