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Зампред ВЭБа: цена на нефть в 2017 г. может подняться выше $55 за баррель

Экономика и бизнес
7 сентября, 10:24 UTC+3
Андрей Клепач при этом подчеркнул, что до конца 2016 года значительных изменений на нефтяном рынке не ожидается
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть в 2017 г. может подняться выше $55 за баррель на фоне заявления России и Саудовской Аравии о взаимодействии для поддержания стабильности на нефтяном рынке, считает зампред ВЭБа Андрей Клепач.

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"На следующий год цены на нефть будут выше, чем сейчас. Не думаю, что на конец этого года они сильно изменятся. На следующий - $51-55 за баррель, может быть выше", - заявил он журналистам.

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев ранее заявил, что базовый сценарий стоимости нефти в $40 за баррель будет использован при формировании российского бюджета. Министр отмечал, что среднегодовая цена на нефть в 2016 г., по прогнозам ведомства, составит $42 за баррель и вряд ли снизится в 2017-2019 гг.

5 сентября Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи нефти на 3 или 6 месяцев.

ВЭБ оценивает снижение ВВП РФ в 2016 г. в 0,7%, сказал Клепач.

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