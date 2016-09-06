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Эксперт: экспортерам нефти удастся стабилизировать цены только совместными усилиями

Экономика и бизнес
6 сентября, 8:09 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
"Это намерение России и Саудовской Аравии. Но если Иран и Ирак не присоединятся, то это бесполезно", - заявил профессор Китайского нефтяного университета Дун Сючэн
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ПЕКИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Россия и Саудовская Аравия не смогут самостоятельно остановить падение цен на нефть. Как заявил ТАСС профессор Китайского нефтяного университета Дун Сючэн, для стабилизации цен необходимо объединение усилий России и стран ОПЕК.

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"Это намерение России и Саудовской Аравии. Но если Иран и Ирак не присоединятся, то это бесполезно", - сказал эксперт на просьбу прокомментировать переговоры России и Саудовской Аравии по заморозке добычи нефти на три или шесть месяцев.

"Лучше всего, если ОПЕК и Россия объединятся для решения этой задачи. Если будет достигнуто соглашение, то эту задачу действительно можно решить", - считает Дун Сючэн.

Сложная реализация

Старший консультант компании Sinopec Янь Циси также сомневается, что в эффективной реализации соглашения между Москвой и Эр-Риядом.

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"Это соглашение будет очень сложно реализовать, ведь уровень развития у каждой страны-экспортера отличается. Многие страны - производители газа и нефти делают ставку на экспорт, поэтому они вряд ли согласятся с условиями соглашения", - считает старший консультант компании Sinopec Янь Циси.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают заморозку добычи нефти на три или шесть месяцев. "Мы обсуждаем также сроки (заморозки): от трех до шести месяцев, а может быть и более длительный период. Мы уже сегодня увидели, что некоторые страны ОПЕК присоединились к нашему заявлению, в частности ОАЭ", - сказал министр.

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