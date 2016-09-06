Эксперт: экспортерам нефти удастся стабилизировать цены только совместными усилиями

Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память КаримоваПолитика 6 сентября, 9:36
Сильные дожди ожидаются в Свердловской областиНовости Урала 6 сентября, 9:35
Радикалы продолжили пикет у здания телеканала "Интер" в Киеве, блокируя входМеждународная панорама 6 сентября, 9:35
Проблемный спутник "Ресурс-П" номер 3 сдан в эксплуатациюКосмос 6 сентября, 9:29
Источник: разработка штурмовика на базе Су-34 начнется в 2018 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:18
Газоснабжение двух свердловских поселков, где проживают порядка 800 человек, восстановленоНовости Урала 6 сентября, 9:12
Томские ученые создали прибор, прогнозирующий землетрясения по электромагнитным полямСибирь 6 сентября, 9:10
Основной этап испытаний новой авиагруппы "Адмирала Кузнецова" завершится в 2016 годуАрмия и ОПК 6 сентября, 9:07
Следующие два пуска с Восточного проведут в четвертом квартале 2017 годаКосмос 6 сентября, 8:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Россия и Саудовская Аравия не смогут самостоятельно остановить падение цен на нефть. Как заявил ТАСС профессор Китайского нефтяного университета Дун Сючэн, для стабилизации цен необходимо объединение усилий России и стран ОПЕК.
"Это намерение России и Саудовской Аравии. Но если Иран и Ирак не присоединятся, то это бесполезно", - сказал эксперт на просьбу прокомментировать переговоры России и Саудовской Аравии по заморозке добычи нефти на три или шесть месяцев.
"Лучше всего, если ОПЕК и Россия объединятся для решения этой задачи. Если будет достигнуто соглашение, то эту задачу действительно можно решить", - считает Дун Сючэн.
Старший консультант компании Sinopec Янь Циси также сомневается, что в эффективной реализации соглашения между Москвой и Эр-Риядом.
"Это соглашение будет очень сложно реализовать, ведь уровень развития у каждой страны-экспортера отличается. Многие страны - производители газа и нефти делают ставку на экспорт, поэтому они вряд ли согласятся с условиями соглашения", - считает старший консультант компании Sinopec Янь Циси.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают заморозку добычи нефти на три или шесть месяцев. "Мы обсуждаем также сроки (заморозки): от трех до шести месяцев, а может быть и более длительный период. Мы уже сегодня увидели, что некоторые страны ОПЕК присоединились к нашему заявлению, в частности ОАЭ", - сказал министр.