СМИ: Москва и Эр-Рияд повлияли на рынок нефти, но для роста цен нужно больше

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Договоренности России и Саудовской Аравии по совместным действиям в целях стабилизации цен на нефть оказали влияние на рынок, но без заморозки уровня добычи энергосырья значительный рост цен на нефть, скорее всего, не последует. Такое мнение приводится в статье газеты The Wall Street Journal.
"За три недели до долгожданного саммита нефтедобывающих государств, который состоится в этом месяце, Саудовская Аравия и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере, но так и не дали обязательств об ограничении добычи, к чему призывали многие государства", - констатирует издание.
"Однако нефтетрейдеры и связанные с этой отраслью чиновники выразили скепсис относительно того, будет ли иметь большое значение соглашение, о котором было объявлено в понедельник, если не последуют твердые обязательства (заморозить уровень добычи - прим. ТАСС), - подчеркивается в статье. - Саудовская Аравия и Россия ранее в этом году уже заключали такое же соглашение, но оно развалилось в апреле в Катаре, когда саудовцы неожиданно стали настаивать, чтобы Иран тоже присоединился к договоренности".
Как констатирует издание, "цены на нефть резко поднялись в понедельник, в какой-то момент повышение составило более 5% в свете спекуляций по поводу того, что будет говориться в тексте соглашения между Саудовской Аравией и Россией, однако данный прирост практически исчез после того, как выступили министр энергетики РФ Александр Новак и саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех". По оценке "Уолл-стрит джорнэл", на предстоящей в конце этого месяца встрече в Алжире стран, экспортирующих нефть, "как ожидается, вновь встанет вопрос о заморозке уровня добычи".
В статье также отмечается, что источник газеты из числа иранских чиновников "в понедельник заявил, что его страна по-прежнему намеревается достичь запланированного уровня добычи, несмотря на соглашение между Россией и Саудовской Аравией".
В понедельник Москва и Эр-Рияд, контролирующие производство более 21% потребляемой в мире нефти, в Ханчжоу, где проходил саммит G20, подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи нефти на три или шесть месяцев.
От максимума до обвала: динамика цен на нефть c 2000 года