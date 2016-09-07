Эксперт: переговоры Москвы и Эр-Рияда повышают шансы на "заморозку" объемов добычи нефти

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Саудовская Аравия не станет наращивать добычу нефти в ближайшей перспективе, а возобновление ее переговоров с Россией повышает шансы на достижение договоренности о "заморозке" объемов добычи на неформальной встрече ОПЕК в Алжире в конце сентября. Такое мнение высказал во вторник главный экономист консалтинговой компании WTRG Economics Джеймс Уильямс.

Он обратил внимание профильного издания Market Watch на наличие признаков "готовности Саудовской Аравии удерживать добычу на нынешнем уровне". "Наиболее ясный признак - это уменьшение скидок на поставку нефти в предстоящем октябре. Это указывает на то, что они (Эр-Рияд) будут действовать на рынке не так агрессивно, как ранее в этом году", - отметил Уильямс.

"Звучит множество заявлений, которые, на первый взгляд, свидетельствуют о поддержке идеи повышения цен, с точки зрения добычи нефти. Однако, если присмотреться внимательнее, авторы этих заявлений не связывают себя конкретными обязательствами. Это значит, что к договоренности об ограничении добычи все еще можно присоединиться", - считает эксперт. По его мнению, совместное заявление РФ и Саудовской Аравии "улучшает шансы" на достижение договоренности о "заморозке" объемов добычи углеводородного сырья.

В понедельник Москва и Эр-Рияд, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, "на полях" саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи на три или шесть месяцев.

Неформальная встреча ОПЕК пройдет в Алжире в кулуарах предстоящего 26-28 сентября Международного энергетического форума. Страны-экспортеры планируют провести переговоры о заморозке объемов добычи сырья. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.