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Эксперт: переговоры Москвы и Эр-Рияда повышают шансы на "заморозку" объемов добычи нефти

Экономика и бизнес
7 сентября, 2:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Ранее Москва и Эр-Рияд "на полях" саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти
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© Владимир Смирнов/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Саудовская Аравия не станет наращивать добычу нефти в ближайшей перспективе, а возобновление ее переговоров с Россией повышает шансы на достижение договоренности о "заморозке" объемов добычи на неформальной встрече ОПЕК в Алжире в конце сентября. Такое мнение высказал во вторник главный экономист консалтинговой компании WTRG Economics Джеймс Уильямс.

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Он обратил внимание профильного издания Market Watch на наличие признаков "готовности Саудовской Аравии удерживать добычу на нынешнем уровне". "Наиболее ясный признак - это уменьшение скидок на поставку нефти в предстоящем октябре. Это указывает на то, что они (Эр-Рияд) будут действовать на рынке не так агрессивно, как ранее в этом году", - отметил Уильямс.

"Звучит множество заявлений, которые, на первый взгляд, свидетельствуют о поддержке идеи повышения цен, с точки зрения добычи нефти. Однако, если присмотреться внимательнее, авторы этих заявлений не связывают себя конкретными обязательствами. Это значит, что к договоренности об ограничении добычи все еще можно присоединиться", - считает эксперт. По его мнению, совместное заявление РФ и Саудовской Аравии "улучшает шансы" на достижение договоренности о "заморозке" объемов добычи углеводородного сырья.

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В понедельник Москва и Эр-Рияд, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, "на полях" саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи на три или шесть месяцев.

Неформальная встреча ОПЕК пройдет в Алжире в кулуарах предстоящего 26-28 сентября Международного энергетического форума. Страны-экспортеры планируют провести переговоры о заморозке объемов добычи сырья. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.

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