Путин: цена на нефть должна быть справедливой, может быть, чуть выше, чем сейчас

ХАНЧЖОУ (Китай), 5 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть должна быть справедливой, может быть, чуть выше, чем сейчас - Путин.

В то же время президент РФ отметил, что сегодняшняя цена на нефть устраивает Россию, но можно было бы и чуть выше, заявил Путин.

"Цена (на нефть) должна быть справедливой. Можно было бы чуть повыше", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что России и Саудовской Аравии необходимо взаимодействовать на нефтяном рынке.

"Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то у нас отношения носят дружеский характер. Вот если уж в чем-то мы пересекаемся, в необходимости взаимодействовать как-то на мировом нефтяном рынке", - сказал глава Российского государства.

Добыча нефти в Иране

Путин также считает справедливым, если Иран достигнет досанкционного уровня добычи нефти.

"В целом Саудовская Аравия не исключала необходимости "заморозки" объемов добычи, дискуссии долго шли по этому вопросу. Там проблема в наращивании добычи со стороны Ирана. На мой взгляд, я уже тоже говорил об этом, у Ирана в рамках санкций добыча была минимальной, поэтому я считаю справедливым, если Иран досанкционного уровня (добычи нефти - прим. ред.) достигнет. Ничего здесь такого, сверх запроса какого-то со стороны Ирана нет", - отметил президент.

Что такое G20 G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии. Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.