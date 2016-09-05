Путин: цена на нефть должна быть справедливой, может быть, чуть выше, чем сейчас

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ХАНЧЖОУ (Китай), 5 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть должна быть справедливой, может быть, чуть выше, чем сейчас - Путин.
В то же время президент РФ отметил, что сегодняшняя цена на нефть устраивает Россию, но можно было бы и чуть выше, заявил Путин.
"Цена (на нефть) должна быть справедливой. Можно было бы чуть повыше", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что России и Саудовской Аравии необходимо взаимодействовать на нефтяном рынке.
"Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то у нас отношения носят дружеский характер. Вот если уж в чем-то мы пересекаемся, в необходимости взаимодействовать как-то на мировом нефтяном рынке", - сказал глава Российского государства.
Путин также считает справедливым, если Иран достигнет досанкционного уровня добычи нефти.
"В целом Саудовская Аравия не исключала необходимости "заморозки" объемов добычи, дискуссии долго шли по этому вопросу. Там проблема в наращивании добычи со стороны Ирана. На мой взгляд, я уже тоже говорил об этом, у Ирана в рамках санкций добыча была минимальной, поэтому я считаю справедливым, если Иран досанкционного уровня (добычи нефти - прим. ред.) достигнет. Ничего здесь такого, сверх запроса какого-то со стороны Ирана нет", - отметил президент.
G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.
Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.