Путин на открытии G20 кратко переговорил с Эрдоганом, Олландом, Си Цзиньпином и Меркель

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на официальных церемониях, предваряющих первое рабочее заседание саммита "Группы двадцати" в китайском Ханчжоу, кратко пообщался с лидерами Турции, КНР, Франции и Германии.

На церемонии совместного фотографирования лидеров в международном выставочном центре Ханчжоу Путин стоял ближе к центру, по левую руку от него находился президент Франции Франсуа Олланд, по правую - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры РФ и Турции во время подготовки к снимку активно что-то обсуждали (только накануне вечером Путин и Эрдоган проводили переговоры в Ханчжоу). Обменялся парой фраз президент РФ и со своим французским коллегой.

На пути из зала официальных встреч, где проходило фотографирование, на первое рабочее заседание саммита российский лидер также кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

С президентом США Бараком Обамой Путин на церемонии фотографирования не пересекался.

G20. Хроника работы саммита

Каким будет 11-й саммит?

КНР в качестве организатора саммита поставила в центр повестки дня координацию действий в сфере мировой торговли и инвестиций. Лидеры G20 в этом году сконцентрируют свое внимание на вопросах инновационного роста, повышения эффективности механизмов управления глобальной экономикой и финансовой системой, стимулировании международной торговли и инвестиций, а также всеобъемлющем и взаимосвязанном развитии. Кроме того, будет обсуждено сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, продовольственной безопасности, инфраструктуры и других областях .

Ожидается, что в ходе саммита его участники сформулируют программу G20 по инновационному росту, а также разработают план имплементации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Кроме того, они затронут непрофильные темы: нестабильность в ряде регионов мира, международный терроризм, изменение климата и другие.

11-й саммит станет рекордным по количеству развивающихся стран, принимающих в нем участие. По приглашению Пекина, на него прибыли и лидеры Казахстана, Египта и Испании. В числе гостей также представители стран, председательствующих в настоящее время в различных международных организациях и форумах, в том числе Лаоса (председатель АСЕАН) и Чада (Африканский союз).

Саммит завершит свою работу 5 сентября. Ожидается, что после церемонии закрытия председатель КНР Си Цзиньпин встретится с журналистами и сообщит об основных итогах встречи "двадцатки".