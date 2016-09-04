Путин на полях G20 встретится с коллегами по БРИКС и с рядом других мировых лидеров

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на полях открывающегося в китайском Ханчжоу саммита Группы двадцати проведет ряд двусторонних переговоров, а также встретится с коллегами по БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР).

Глава российского государства прилетел в КНР накануне вечером из Владивостока. По прибытии в Ханчжоу Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Неформальная встреча БРИКС

Как ранее сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, в воскресенье перед открытием саммита "двадцатки" Путин примет участие в традиционной неформальной встрече лидеров БРИКС. На ней руководители пяти государств обсудят как вопросы, касающиеся этого объединения, так и повестку дня G20.

Полномасштабный же саммит БРИКС в этом году намечен на середину октября в Гоа (Индия).

Двусторонние встречи

На полях "двадцатки" запланированы полноформатные переговоры президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином. Ушаков отметил, что лидеры двух стран традиционно встречаются на каждом международном мероприятии, в котором они участвуют, "и Ханчжоу не исключение". Переговоры пройдут в два тура: в широком - с участием делегаций - и в узком составах. Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние вопросы, наиболее актуальные международные и региональные проблемы, в том числе взаимодействие в деле борьбы с международным терроризмом, ход сопряжения ЕврАзЭс и проекта "Экономический пояс Шелкового пути", а также обстановку на Корейском полуострове.

Планируется, что сегодня российский лидер впервые лично встретится с новым премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и с президентом Аргентины Маурисио Макри.

В Кремле придают большое значение контакту с главой британского правительства, поскольку ожидают "какой-то импульс к развитию хотя бы крайне необходимых практических контактов между двумя странами". Путин уже говорил с Мэй по телефону 9 августа, когда поздравлял ее с назначением на пост. Тогда, по словам Ушакова, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам двусторонних отношений, которые "находятся практически в замороженном состоянии".

Предстоящую встречу Путина с Макри, который возглавил Аргентину в конце прошлого года, в Кремле тоже называют важной и интересной.

Кроме того, как ожидается, на полях "двадцатки" Путин проведет отдельные двусторонние встречи с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главная тема этих контактов - Украина.

На 5 сентября запланированы переговоры Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Их центральной темой станет укрепление торгово-экономических связей; будут рассмотрены и крупнейшие двусторонние проекты, в том числе строительство первой АЭС в Египте, формирование в этой стране российской промышленной зоны и т. д. Ушаков сообщил, что на встрече планируется обсудить проблематику сирийского кризиса, палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Ливии.

Рабочие контакты

В Кремле не исключают, что на полях саммита в Ханчжоу в воскресенье и понедельник могут состояться рабочие контакты президента РФ и с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом США Бараком Обамой, хотя официально такая встреча не согласована. В предыдущий раз Путин и Обама лично встречались на климатической конференции в Париже в конце ноября прошлого года. Двумя неделями ранее у них были контакты "на ногах" во время саммита G20 в турецкой Анталье.

В 2016 году президенты РФ и США несколько раз общались по телефону.

Путин на "двадцатке"

Непосредственно в рамках саммита Группы двадцати Путин примет участие в первом рабочем заседании, а также в торжественном приеме от имени председателя КНР. Во второй день саммита, 5 сентября, глава российского государства совместно с коллегами по Группе двадцати продолжит обмен мнениями на нескольких рабочих заседаниях, посвященных различным вопросам мировой экономики.

По итогам саммита будет принято коммюнике Группы двадцати с перечнем утвержденных лидерами документов. Германия представит приоритеты своего председательства в "двадцатке" в 2017 году.

Как ожидается, после завершения саммита Путин пообщается с журналистами.

Двадцать крупнейших экономик: как работает формат G20

Что такое G20 G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии. Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.