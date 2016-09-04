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В Ханчжоу состоялась неформальная встреча БРИКС

Политика
4 сентября, 7:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Руководители государств "пятерки" обсудили вопросы взаимодействия в рамках БРИКС и повестку предстоящего саммита "большой двадцатки"
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© EPA/WANG ZHAO

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран-участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) провели неформальную встречу перед началом саммита "Группы двадцати" в Ханчжоу (КНР). Об этом сообщает сайт главы российского государства.

"Руководители государств "пятерки" обсудили вопросы взаимодействия в рамках БРИКС и повестку предстоящего саммита "большой двадцатки", - говорится в сообщении, которое сопровождается фотографией участников встречи лидеров стран БРИКС.

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