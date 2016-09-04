Си Цзиньпин: Китай и РФ должны усилить взаимную поддержку в защите суверенитета

Ежегодное авиашоу Airpower в Австрии посетили около 300 тыс. человекОбщество 4 сентября, 9:33
Путин: в Москве надеются повысить уровень отношений с Лондоном в политике и экономикеПолитика 4 сентября, 9:29
Энергетики не могут добраться до пяти населенных пунктов Приморья, чтобы восстановить ЛЭПВ стране 4 сентября, 9:06
На ликвидацию последствий паводка в Приморье выделен годПроисшествия 4 сентября, 8:52
Сергей Иванов выпустил на волю девять кречетов из заповедника на КамчаткеОбщество 4 сентября, 8:35
Си Цзиньпин: Китай и РФ должны усилить взаимную поддержку в защите суверенитетаМеждународная панорама 4 сентября, 8:19
Путин привез Си Цзиньпину в подарок коробку российского мороженогоОбщество 4 сентября, 7:56
Путин: РФ и КНР на правильном пути в работе по оптимизации товарооборотаЭкономика и бизнес 4 сентября, 7:54
Обама: без уступок РФ будет сложно перейти к новому этапу урегулирования кризиса в СирииМеждународная панорама 4 сентября, 7:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Китай и Россия должны усилить взаимную политическую поддержку, в том числе в защите суверенитета. Такое мнение высказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Надеемся, что наши стороны усилят контакты с тем, чтобы реализовать наши договоренности. Наши страны должны еще плотнее усилить всесторонне сотрудничество, усилить взаимную политическую поддержку, поддержку другой страны по защите суверенитета", - сказал он.
Глава КНР добавил, что Пекин "решительно поддерживает устремление России идти путем развития в соответствии с реалиями своей страны". "Рассматриваем процветание и развитие России как свой собственный шанс в развитии", - добавил Си Цзиньпин.
Он также указал на необходимость более эффективного продвижения процесса сопряжения стратегий ЕврАзЭС и "Шелкового пути", а также стратегий России и Китая.