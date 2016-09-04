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Си Цзиньпин: Китай и РФ должны усилить взаимную поддержку в защите суверенитета

Международная панорама
4 сентября, 8:19 UTC+3 ХАНЧЖОУ 4, сентября. /ТАСС
Глава КНР добавил, что Пекин "решительно поддерживает устремление России идти путем развития в соответствии с реалиями своей страны"
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Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

© Михаил Метцель/ТАСС

ХАНЧЖОУ, 4 сентября. /ТАСС/. Китай и Россия должны усилить взаимную политическую поддержку, в том числе в защите суверенитета. Такое мнение высказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Надеемся, что наши стороны усилят контакты с тем, чтобы реализовать наши договоренности. Наши страны должны еще плотнее усилить всесторонне сотрудничество, усилить взаимную политическую поддержку, поддержку другой страны по защите суверенитета", - сказал он.

Глава КНР добавил, что Пекин "решительно поддерживает устремление России идти путем развития в соответствии с реалиями своей страны". "Рассматриваем процветание и развитие России как свой собственный шанс в развитии", - добавил Си Цзиньпин.

Он также указал на необходимость более эффективного продвижения процесса сопряжения стратегий ЕврАзЭС и "Шелкового пути", а также стратегий России и Китая.

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