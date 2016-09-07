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Россия в первом полугодии нарастила экспорт продовольствия

Экономика и бизнес
7 сентября, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Драйверами роста экспорта продовольствия оказались кукуруза, пшеница, а также подсолнечное масло
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экспорт продовольствия из России в денежном выражении в отличие от интенсивно падающих поставок нефти и газа в первом полугодии 2016 года вырос на 6,7% до $6,4 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Российского экспортного центра (РЭЦ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

Драйверами роста экспорта продовольствия оказались зерновые: кукуруза (рост на 27%) и пшеница (34%), а также подсолнечное масло (8%). Остался стабильным (не показал роста, но и не упал) экспорт текстиля, одежды и обуви.

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В то же время экспорт топлива упал на 44,9%, химических товаров - на 23,6%, металлопродукции - на 23,5%, продукции машиностроения - на 18,9%. Незначительно сократился экспорт драгоценных камней и металлов (на 2,3%) и лесобумажных товаров (на 2,1%).

В этих условиях в январе-июне текущего года увеличилась доля несырьевого экспорта - до 37% против 32% годом ранее. Это является максимальным показателем за десять лет, подчеркивают в РЭЦ.

Экспорт нефти из России за отчетный период сократился на 32% до $32,3 млрд, нефтепродуктов - на 46% до $21,1 млрд. Тем не менее именно нефть и нефтепродукты все еще занимают лидирующие позиции в структуре российского экспорта - 25,4% и 16,2% соответственно.

"Опережающие темпы снижения экспорта топлива (из-за падения мировых цен) обуславливают улучшение общей товарной структуры", - констатируют в РЭЦ.

В целом темпы падения российского экспорта замедлились с 37,4% в январе до 19,5% в июне. По итогам полугодия товарный экспорт снизился на 28,7% и составил $129,7 млрд, несырьевой неэнергетический экспорт - на 17,1% до $48,3 млрд.

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