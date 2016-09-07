Росстат: инфляция в первую неделю сентября вновь была нулевой

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 30 августа по 5 сентября 2016 г. была на нулевом уровне, как и на предшествующей этому периоду неделе. Об этом говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, с начала года цены выросли на 3,9%, в годовом выражении инфляция на 5 сентября 2016 г. сложилась на уровне 6,7%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца и сливочное масло выросли на 0,5%, сметану, молоко, маргарин, вермишель, мясо кур, свинину, сосиски, сардельки - на 0,2-0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1%, мука, пшено, рис и рыба - на 0,1-0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,7%, в том числе на свежие помидоры - 5%, картофель, лук, морковь, белокочанную капусту - 4,4-4,9%. В то же время свежие огурцы подорожали на 1,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что в РФ в период с 26 июля по 1 августа впервые в 2016 г. зафиксирована дефляция в 0,1%. Отрицательный индекс потребительских цен был зафиксирован и в последующую неделю августа, после чего инфляция на протяжении еще двух недель колебалась на уровне 0-0,1%. Инфляция в России в период с 23 по 29 августа 2016 г. после небольшого роста цен вновь опустилась до нуля. Таким образом, в целом за август, по данным Росстата, инфляция в России в августе 2016 г. была на нулевом уровне.