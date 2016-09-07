Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росстат: инфляция в первую неделю сентября вновь была нулевой

Экономика и бизнес
7 сентября, 16:03 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Исходя из данных ведомства, с начала года цены выросли на 3,9%, в годовом выражении инфляция на 5 сентября 2016 г. сложилась на уровне 6,7%
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 30 августа по 5 сентября 2016 г. была на нулевом уровне, как и на предшествующей этому периоду неделе. Об этом говорится в материалах Росстата.

Смотрите также
Путин: инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 5,7-5,9%

Исходя из данных ведомства, с начала года цены выросли на 3,9%, в годовом выражении инфляция на 5 сентября 2016 г. сложилась на уровне 6,7%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца и сливочное масло выросли на 0,5%, сметану, молоко, маргарин, вермишель, мясо кур, свинину, сосиски, сардельки - на 0,2-0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 1%, мука, пшено, рис и рыба - на 0,1-0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,7%, в том числе на свежие помидоры - 5%, картофель, лук, морковь, белокочанную капусту - 4,4-4,9%. В то же время свежие огурцы подорожали на 1,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что в РФ в период с 26 июля по 1 августа впервые в 2016 г. зафиксирована дефляция в 0,1%. Отрицательный индекс потребительских цен был зафиксирован и в последующую неделю августа, после чего инфляция на протяжении еще двух недель колебалась на уровне 0-0,1%. Инфляция в России в период с 23 по 29 августа 2016 г. после небольшого роста цен вновь опустилась до нуля. Таким образом, в целом за август, по данным Росстата, инфляция в России в августе 2016 г. была на нулевом уровне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама