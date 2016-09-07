Совет директоров МВФ обсудит украинскую программу 14 сентября

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Совет директоров МВФ обсудит 14 сентября украинскую антикризисную программу. Согласно уведомлению, размещенному в официальном рабочем расписании Совета, речь пойдет о завершении второго обзора программы, рассмотрении просьб Киева о поблажках в связи с несоблюдением некоторых программных критериев, а также об "изменении фазы доступа" к ресурсам МВФ, т. е., судя по всему, размеров кредитных траншей.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс говорил на брифинге для журналистов, что завершить предполагается лишь один обзор. Совмещение обзоров и, соответственно, кредитных траншей по их итогам не предполагается.

Изначально кредитные средства в поддержку программы планировалось выделять траншами в $1,7 млрд. Однако в последнее время власти в Киеве говорят о получении примерно $1 млрд. Райс на брифинге сказал, что размер транша "будет определяться Советом директоров".

Программа МВФ для Украины реализуется, несмотря на наличие у Киева просроченной суверенной задолженности перед Россией. С недавних пор это не запрещено правилами Фонда, однако, эти же правила требуют от должника добросовестного ведения переговоров с кредитором. На просьбу прокомментировать это требование Райс ответил, что "соблюдение критерия добросовестности" также будет определяться Советом директоров.

Он напомнил, что Фонд не является стороной в долговых переговорах между Россией и Украиной, но со своей стороны "приветствует эти контакты и дискуссии" и призывает к их "завершению в духе сотрудничества".

Украинская программа в последний раз официально рассматривалась Советом директоров больше года назад. Но Райс сказал, что "сроков годности" у таких программ нет, и с согласия директоров она может продолжаться.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной.

В рамках новой программы Киев успел сразу получить около 5 млрд долларов и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд. Завершить второй обзор до сих пор не удавалось из-за невыполнения правительством согласованных условий.