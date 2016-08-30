Украина попала в тройку стран-лидеров по вероятности дефолта

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Украина заняла третье место в списке стран с наибольшей вероятностью дефолта по мнению агентства Bloomberg. Греция и Венесуэла заняли первое и второе места соответственно.

В расчетах агентство учитывало политические риски, экономический рост, а также объем непогашенных задолженностей.

"Вероятность дефолта на Украине в будущем году оценивается в 17,8%. Напряженные отношения с Россией, а также длительный конфликт в восточной части страны негативно сказались на состоянии экономики Украины", - отмечает агентство.

Среди других факторов риска агентство также отмечает неопределенность вокруг программы Международного валютного фонда (МВФ).

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