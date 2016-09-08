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Новации в закон об обязательном экземпляре документов обсудят на ММКВЯ

Экономика и бизнес
8 сентября, 2:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Директор Российской книжной палаты Елена Ногина выступит с докладом об оптимизации закона об обязательном экземпляре
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Филиал ТАСС - "Российская книжная палата" - в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) проведет в четверг семинары, на которых будут обсуждаться новации в федеральном законе об обязательном экземпляре и работа Национального центра ISSN России.

Закон об обязательном экземпляре документов

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C 7 по 11 сентября в павильоне номер 75 ВДНХ пройдет Московская международная книжная выставка-ярмарка - одно из важнейших событий года в книгоиздательской отрасли.

Задача научно-практического семинара "Вопросы правоприменения новаций в Законе об обязательном экземпляре документов" - наладить взаимодействие издателей, распространителей, библиотек и архивов в процессе государственной регистрации изданий. Директор Российской книжной палаты (РКП) Елена Ногина выступит с докладом об оптимизации закона об обязательном экземпляре. Замдиректора по науке РКП Константин Сухоруков расскажет об основных проблемах и пробелах в этом законе.

Госдума в июне 2016 года приняла изменения в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов". Если внесенные изменения будут утверждены президентом РФ, то с 1 января 2017 года все издательства обяжут передавать электронную копию каждого выпускаемого печатного издания в информационное агентство ТАСС, исполняющее функции Российской книжной палаты, и в Российскую государственную библиотеку (РГБ). Электронные копии диссертаций будут храниться в РГБ, а кандидатские и докторские, защищенные по медицине и фармацевтике, - в Центральной научной медицинской библиотеке медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Использование электронной копии печатного издания будет осуществляться только с согласия правообладателей и с соблюдением авторских прав.

Национальный центр ISSN

В четверг же состоится семинар, участники которого обсудят промежуточные итоги работы Национального центра ISSN России и особенностях регистрации российских изданий. В рамках этого семинара директор Международного центра ISSN Гаэль Беке (Gaelle Bequet) расскажет о международной системе регистрации сериальных изданий, ее основных целях и задачах.

ISSN (International Standard Serial Number) - международный стандартный номер периодических (сериальных) изданий, используемый для идентификации любых категорий периодики на любом носителе, как печатном, так и электронном. Все присвоенные ISSN заносятся в Реестр ISSN. Использование ISSN упрощает взаимодействие издательств с полиграфическими предприятиями, распространителями, библиотеками.

Вход на семинары Российской книжной палаты бесплатный, предварительной регистрации не требуется.

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