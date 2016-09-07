Что ждет гостей Московской международной книжной выставки-ярмарки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. 29-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) в среду открывается на ВДНХ. В рамках торжественной церемонии состоится презентация стенда почетного гостя этого года — Греческой Республики, а также представление стенда государств — участников СНГ.

В этом году на одной площадке соберутся более 500 издательств из стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего запланировано более 600 мероприятий, среди которых — творческие встречи, мастер-классы, презентации и другое. Одним из ключевых событий выставки станет награждение победителей ежегодного национального конкурса "Книга года", в торжественной церемонии которого примут участие и иностранные гости ММКВЯ.

Ярмарка продлится до 11 сентября.

Российские авторы

Среди участников выставки — Денис Драгунский, Людмила Улицкая, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Вячеслав Никонов, Мария Метлицкая, Олег Рой и другие.

Издательство "Эксмо" представит новую книгу Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами".

Владимир Маркин презентует книгу о самых громких преступлениях XXI века в России.

Режиссер и актер Никита Михалков встретится с читателями для обсуждения книги "Бесогон".

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представит читателям свой роман о зомби "Кваzи".

Композитор Александр Журбин презентует свою новую книгу "О времени, о музыке и о себе".

Международные гости

Почетным гостем выставки в этом году станет Греческая Республика, которая представит публике писателей и поэтов, а также подборку греческого кинематографа. В частности, впервые за много лет в Россию вновь приедет 91-летняя писательница Алки Зеи со своей книгой "Леопард за стеклом". Также выставку посетит новое поколение греческих литераторов: Иоанна Буразопулу, Яннис Павлос, Христос Христопулос и детский писатель, автор более 100 книг Евгениос Тривизас.

Всего в ярмарке примут участие издатели из 37 стран. Более тысячи книг художественной и учебной литературы привезет на выставку делегация из Китая, Иран представит персидский перевод сборника рассказов Фазиля Искандера, а Кубинская Республика проведет мероприятия в честь празднования 90-летия со дня рождения Фиделя Кастро. Также будут представлены антология Брюсова "Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней", альбом-каталог "Армения по Мандельштаму. Армянская фотография 1878–1920 годов" на стенде Армении и многое другое.

Особая программа запланирована к 25-летию образования СНГ. На выставке будут презентованы стенды государств — участников СНГ, также пройдут мероприятия Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ и награждение международного конкурса "Искусство книги".

"Москва книжная"

Правительство Москвы представит отдельную медиаэкспозицию "Москва книжная", где можно будет ознакомиться с книгами на разные тематики, так или иначе перекликающиеся с Москвой: история города, памятные места столицы, город в литературе и искусстве, книги-альбомы, жизнь знаменитых москвичей.

Организаторы обещают как сочинения современных авторов, так и классическую литературу.

Год кино

Не останется без внимания и Год российского кино: на выставке пройдет конференция по авторскому праву, где авторы, юристы, агенты и представители киноиндустрии обсудят различные аспекты, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности, и другие вопросы.

Писатели и книгоиздатели смогут поделиться с режиссерами и продюсерами идеями для экранизации.

Тест: кто вы из героев российского кино?

Для детей

В этом году на форуме будет представлено более 65 издательств детской литературы, а все дни выставки будет работать специальная детская программа.

Пройдут встречи с писателями, турнир по чтению вслух, а также серия мероприятий, посвященных 50-летию крокодила Гены.

Занимательную зоологию для детей представят Андрей Макаревич, Валерий Сюткин, Ёлка, Леонид Агутин, Дмитрий Быков, Татьяна Устинова, Майя Кучерская, Александр Архангельский, Елизавета Александрова-Зорина, Татьяна Веденеева и другие.

Сцена и авторские площадки

Также во время выставки будут работать авторские площадки — "Литературная гостиная", "Литературная кухня", "Детское пространство", "Первый микрофон", "КнигаБайт", "Книга: пространство профессий", "Телестудия", "Бизнес пространство" — и две сцены.

Все пять дней выставки перед павильоном №75 будут идти концерты. В частности, для гостей ярмарки выступят Любовь Казарновская, Нина Шацкая, группа Turan из Казахстана, греческий композитор Эвантия Ребутсика и Школа цигун и кунг-фу Шаолиня мастера Ши Янбина.

Подробнее о программе можно узнать на официальном сайте мероприятия