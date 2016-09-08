Глава департамента МЭР: экономика РФ прошла нижнюю точку спада

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Экономика России прошла нижнюю точку спада. Такое мнение на международном банковском форуме высказал директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития Кирилл Тремасов. По его словам, сокращение ВВП России по итогам 2016 г. составит около 0,5-0,7%. Вместе с тем, Минэкономразвития РФ ожидает в III-IV кварталах 2016 г. небольшой рост экономики.

"Сегодня уже прозвучало, что российская экономика находится в нижней точке, возможно, прошла ее. Мы подтверждаем этот вывод. Действительно, бизнес-цикл, скорее всего, прошел нижнюю точку и разворачивается наверх", - сказал он.

Первые сигналы стабилизации экономики РФ и ее разворота в сторону роста появились еще год назад - летом 2015 года, напомнил Тремасов. Однако затем последовал масштабный обвал цен на нефть, когда цены на сырье упали до 25 $ за баррель.

"Но что важно, эта вторая волна спада российской экономики оказалась намного более плавной, нежели первая волна в начале прошлого года", - считает он.

Тремасов полагает, что экономика РФ стала менее чувствительна к нефтяной конъюнктуре.

"Главная заслуга в этом - это изменение принципов денежно-кредитной политики, переход к инвестиционному таргетированию, плавающий курс рубля. Эти факторы являются естественным адаптационным механизмом, который позволил экономике быстрее адаптироваться к внешним шокам", - резюмировал представитель МЭР.

Вместе с тем, Минэкономразвития РФ видит возможность увеличения потенциального роста экономики России с 1,5-2% до 4% с помощью реформ. "Мы действительно считаем, что возможно увеличение потенциального роста с нынешних где-то с 1,5-2% до 4%. Мы говорим о том, что нужны реформы, которые позволят экономике в долгосрочном плане естественным образом расти на 3-4% без стимулирующих мер, в условиях нейтральной денежно-кредитной политики, в условиях нейтральных цен на нефть", - отметил он.

Также, по его словам, банковский сектор начинает вносить положительный вклад в динамику ВВП РФ.