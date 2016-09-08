Яндекс анонсировал запуск конкурента "Медиалогии"

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс" анонсировала новый сервис "Яндекс.Медиана", который займется мониторингом и анализом СМИ и Рунета.
Презентация сервиса прошла на конференции The Baltic PR Weekend.
"Яндекс.Медиана" станет прямым конкурентом системы мониторинга СМИ "Медиалогия", которая более пяти лет формирует и публикует рейтинги цитируемости отечественных средств массовой информации.
Как говорится на сайте, новый ресурс Яндекса "поможет проследить за тем, что пишут об интересующих вас людях и объектах, оценить тональность и значимость публикаций".