Яндекс анонсировал запуск конкурента "Медиалогии"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс" анонсировала новый сервис "Яндекс.Медиана", который займется мониторингом и анализом СМИ и Рунета.

Презентация сервиса прошла на конференции The Baltic PR Weekend.

"Яндекс.Медиана" станет прямым конкурентом системы мониторинга СМИ "Медиалогия", которая более пяти лет формирует и публикует рейтинги цитируемости отечественных средств массовой информации.

Как говорится на сайте, новый ресурс Яндекса "поможет проследить за тем, что пишут об интересующих вас людях и объектах, оценить тональность и значимость публикаций".