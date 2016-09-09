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Торги на Токио закрылись в нулевой зоне после проведения КНДР ядерных испытаний

Экономика и бизнес
9 сентября, 9:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Ключевой индекс Nikkei поднялся на 0,04%, до отметки 16 965,76 пункта
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ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в пятницу в нулевой зоне на фоне опасений инвесторов, вызванных проведением КНДР ядерных испытаний.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,04%, до отметки 16 965,76 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, напротив, потерял 0,16% и опустился до 1 348,03 пункта.

Новости о новом ядерном испытании КНДР оказали негативное влияние на настроения инвесторов, уверен аналитик Fujitomi Co Хироаки Курамоти. "Геополитические риски легли тяжелым грузом на игроков", - отметил он. Зафиксированное в четверг снижение в Нью-Йорке, по словам Курамоти, также негативно сказалось на ТФБ.

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Темпы роста курса доллара США также были сбиты сообщениями о северокорейском ядерном испытании, уверен аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. "Начавший было набирать обороты рост курса доллара к иене приостановился", - отметил он. В целом же по итогам торгов на валютной бирже курс доллара остался в плюсе, заработав 0,59 пунктов и выйдя на отметку в 102,18-102,19 иены за доллар.

Снижением отметились главные японские поставщики корпорации Apple на фоне того, что производителю iPhone 7 не удалось произвести должного впечатления своей новинкой. В частности, акции Tokyo Electron упали на 66 иен (0,71%), до отметки 9 216 иен за бумагу. На фоне коррекции после зафиксированного в четверг бурного роста подешевели акции Nintendo, объявившей накануне о выходе новой игры Super Mario Run для iPhone и iPad. Сегодня акции корпорации потеряли в цене 229 иен (0,79%) и стоят 27 735 иен за бумагу.

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Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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