Минфин: доиндексация пенсий могла увеличить расходы бюджета на 400 млрд руб. к 2019 году

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Доиндексация пенсий, которая должна была пройти во второй половине 2016 года, могла вызвать нарастание расходов бюджета. Дополнительные расходы составили бы в 2019 году в этом случае 300-400 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

"В текущем году она (единовременная выплата вместо доиндексации пенсий - прим. ТАСС) позволила бы сэкономить немного. Но если бы мы проиндексировали, то это создало бы базу, и там пошло бы нарастающим масштабом, который измеряется, даже через три года, 300-400 млрд рублей. Это были бы дополнительные расходы", - сказал он.

Правительство России 23 августа 2016 года приняло решение произвести единовременную выплату пенсионерам в размере пяти тысяч рублей в январе 2017 года вместо дополнительной индексации пенсий во втором полугодии 2016 года. Выплаты получат 43 млн российских пенсионеров. Представители социального блока Госдумы и Совета Федерации поддержали решение правительства. Эксперты подсчитали, что экономия бюджета за счет решения заменить доиндексацию пенсий единовременной выплатой в 2017 году составит 550 млрд рублей.

Пенсии неработающим пенсионерам в 2016 году были проиндексированы в феврале 2016 года лишь частично на 4% вместо 12,9% - именно такой была инфляция в 2015 году. Вместе с тем в законе было обозначено обязательство рассмотреть вопрос о дополнительной индексации пенсий в конце 2016 года с учетом экономических показателей первого полугодия.

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