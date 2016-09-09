ЦБ: заморозка пенсионных накоплений не окажет прямого влияния на экономику

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СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что заморозка пенсионных накоплений в 2017 г. не окажет прямого влияния на экономику.
"В следующем году вряд ли будет какое-то прямое влияние (на экономику РФ от заморозки пенсионных накоплений - прим. ред.), но в принципе накопительный элемент (пенсии) - это, конечно, важный ресурс обеспечения достойной пенсии (работникам), которые могут накапливать в течение своей трудовой жизни. Кроме того, это и источник длинных денег, источник инвестиционного роста для экономики, и это (заморозка), скорее всего, будет иметь долгосрочный эффект", - сказала Набиуллина журналистам.
По словам главы ЦБ РФ, Банк России выступает за сохранение накопительного компонента пенсионной системы.
"Мы выступаем за то, чтобы сохранить накопительный элемент пенсии, с модификацией, но, тем не менее, сохранить", - подчеркнула она.