Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ: заморозка пенсионных накоплений не окажет прямого влияния на экономику

Экономика и бизнес
9 сентября, 16:50 UTC+3
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что накопительная часть пенсии - это источник инвестиционного роста для экономики, и заморозка, скорее всего, будет иметь долгосрочный эффект
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что заморозка пенсионных накоплений в 2017 г. не окажет прямого влияния на экономику.

Смотрите также
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: решение о заморозке пенсионных накоплений находится в компетенции кабмина

"В следующем году вряд ли будет какое-то прямое влияние (на экономику РФ от заморозки пенсионных накоплений - прим. ред.), но в принципе накопительный элемент (пенсии) - это, конечно, важный ресурс обеспечения достойной пенсии (работникам), которые могут накапливать в течение своей трудовой жизни. Кроме того, это и источник длинных денег, источник инвестиционного роста для экономики, и это (заморозка), скорее всего, будет иметь долгосрочный эффект", - сказала Набиуллина журналистам.

По словам главы ЦБ РФ, Банк России выступает за сохранение накопительного компонента пенсионной системы.

"Мы выступаем за то, чтобы сохранить накопительный элемент пенсии, с модификацией, но, тем не менее, сохранить", - подчеркнула она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум в Сочи Пенсионная реформа
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
2
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
В Подмосковье неизвестные отобрали оружие и документы у фельдъегерей
5
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
6
СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком
7
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
Темы дня
Реклама