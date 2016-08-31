Песков: решение о заморозке пенсионных накоплений находится в компетенции кабмина

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Принятие решений о заморозке пенсионных накоплений находится в компетенции правительства РФ.

На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о решении продлить заморозку накопительной части.

"Эти вопросы нужно адресовать правительству, это решение правительства", - сказал представитель Кремля. Песков не раскрыл, какого мнения по данной теме придерживается президент РФ Владимир Путин. "Нет, в настоящий момент не могу вам сказать", - сказал он.

Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец

заявила, что накопительная часть пенсии будет заморожена, заявила.

"Заморозка будет", - сказала Голодец. Она добавила, что трансферт в пенсионный фонд не запланирован."У нас не запланирован, уже предельные лимиты доведены", - подчеркнула Голодец.