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Песков: решение о заморозке пенсионных накоплений находится в компетенции кабмина

Экономика и бизнес
31 августа, 13:54 UTC+3
Представитель Кремля не раскрыл, какого мнения по данной теме придерживается президент РФ Владимир Путин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Принятие решений о заморозке пенсионных накоплений находится в компетенции правительства РФ.

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На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о решении продлить заморозку накопительной части.

"Эти вопросы нужно адресовать правительству, это решение правительства", - сказал представитель Кремля. Песков не раскрыл, какого мнения по данной теме придерживается президент РФ Владимир Путин. "Нет, в настоящий момент не могу вам сказать", - сказал он.

Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец

заявила, что накопительная часть пенсии будет заморожена, заявила.

"Заморозка будет", - сказала Голодец. Она добавила, что трансферт в пенсионный фонд не запланирован."У нас не запланирован, уже предельные лимиты доведены", - подчеркнула Голодец.

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